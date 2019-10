Le Président Kaïs Saïed remercie SM le Roi pour Son initiative d’envoyer une délégation de haut niveau pour participer à la cérémonie de son investiture

jeudi, 24 octobre, 2019 à 10:50

Tunis – Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a exprimé, mercredi soir, ses remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour Son initiative d’envoyer une délégation de haut niveau pour participer à la cérémonie de son investiture.

“Le président Saïed a exprimé ses sincères remerciements au Roi Mohammed VI pour son initiative d’envoyer une délégation de haut niveau pour participer à la cérémonie de son investiture”, souligne un communiqué de la Présidence tunisienne, publié à l’issue de l’audience que le chef de l’Etat tunisien a accordée mercredi soir au Palais de Carthage aux présidents des Chambres des représentants et des conseillers, respectivement Habib El Malki et Hakim Benchemach.

A cet égard, le Président tunisien a chargé les présidents des Chambres des représentants et des conseillers de transmettre ses salutations à SM le Roi et ses vœux de bonne santé et de bien-être, ainsi qu’au peuple marocain frère davantage de progrès et de prospérité.

Tout en soulignant “la profondeur et la force des liens historiques entre les deux pays”, le Président Kaïs Saïed a réaffirmé la volonté de la Tunisie de renforcer davantage ses relations avec le Maroc en prospectant de nouvelles formules et conceptions de coopération dans tous les domaines.

Selon le président Saïed, l’objectif consiste “à relever les différents défis et à réaliser les aspirations des deux peuples frères pour davantage de coopération, d’intégration et de solidarité”.

Le chef de l’Etat a mis l’accent également sur l’avenir commun des peuples du Maghreb, soulignant l’importance de promouvoir l’action commune du Maghreb et d’activer les institutions de l’Union du Maghreb arabe en tant qu’option stratégique pour ouvrir de nouveaux horizons de coopération aux peuples de la région et promouvoir l’intégration entre les pays du Maghreb.

Cité également par le communiqué de la présidence tunisienne, M. El Malki a, de son côté, transmis les félicitations du Souverain au nouveau président tunisien pour avoir gagné la confiance du peuple tunisien et pour sa victoire à l’élection présidentielle, en lui souhaitant plein succès dans ses hautes fonctions.

Il a salué les réalisations de la Tunisie sur la voie de la consolidation de la démocratie et de la liberté, mettant l’accent sur l’importance de développer les relations bilatérales et de profiter davantage des opportunités et possibilités de coopération et de partenariat entre les deux pays pour “établir une coopération constructive et fructueuse” dans divers domaines.

M. Saïed, qui a prêté serment devant le parlement lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence d’une délégation marocaine de haut niveau représentant Sa Majesté le Roi, succède au chef de l’Etat par intérim Mohamed Ennaceur, nommé pour 90 jours après le décès en juillet dernier du premier président élu démocratiquement au suffrage universel en Tunisie, Béji Caïd Essebsi.