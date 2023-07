Le président de l’ANICOM salue la décision du Maroc et de l’UE de poursuivre leur coopération dans le domaine de la pêche

vendredi, 14 juillet, 2023 à 12:14

Laâyoune – Le président de l’Association nationale des industries de la congélation des produits de la mer (ANICOM), Hamdi Ould Rachid, a salué la décision du Maroc et de l’Union européenne (UE) de poursuivre leur coopération comme le prévoit l’Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, qui “demeure en vigueur”, de manière à approfondir leur partenariat bilatéral.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ould Rachid, qui est également président du conseil communal de Laâyoune, a indiqué que le Maroc est un partenaire important de l’Union européenne, relevant que “les manœuvres ourdies par les ennemis du Maroc autour de l’accord de pêche ne mèneront nulle part et n’aboutiront absolument à rien”.

M. Ould Rachid a fait observer à ce propos que les eaux territoriales du Royaume du Maroc qui s’étendent de Tanger à Lagouira “ne sauraient faire l’objet ni de surenchère ni de doute”.

“En tant que professionnels, élus et représentants légitimes des populations des provinces du Sud, nous soutenons la poursuite de cet accord de coopération qui garantit aussi bien les intérêts du Royaume du Maroc que de l’Union européenne”, a-t-il soutenu.

Un communiqué conjoint publié à l’issue de la 5ème session de la Commission mixte chargée du suivi de l’Accord de pêche, tenue jeudi à Bruxelles, indique que le Maroc et l’Union européenne ont convenu de poursuivre leur coopération dans le domaine de la pêche de manière à approfondir le partenariat bilatéral sur des volets essentiels, tels que les campagnes scientifiques, la coopération technique, la lutte contre la pêche illégale, l’intégration économique des opérateurs, les dispositifs de sécurité en mer et d’amélioration des conditions de travail et de protection des marins.

Dans ce communiqué, l’Union européenne souligne que les relations avec le Maroc dans le domaine de la pêche “s’inscrivent dans un partenariat global et mutuellement bénéfique, qui fait du Maroc et de l’UE des partenaires stratégiques pour la stabilité, le développement et la prospérité dans la région”.

L’Union européenne a également réitéré “la plus haute importance” qu’elle accorde à son partenariat avec le Maroc en matière de pêche, et “l’intérêt essentiel” qu’elle attache à sa poursuite “dans un esprit de confiance, de solidarité et d’intérêt mutuel”.