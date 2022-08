Professionnels de la pêche du Nord: L’acte du président tunisien confisque le rêve des peuples de la région aspirant à l’intégration

lundi, 29 août, 2022 à 14:50

Tanger – Les professionnels de la pêche maritime de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont estimé que le comportement provocateur du président tunisien à l’égard du Maroc confisque le rêve des peuples de la région du Maghreb arabe aspirant à la complémentarité et l’intégration.

“Le comportement provocateur du président tunisien, suite à l’accueil réservé au chef des miliciens séparatistes du “polisario” dans le cadre de la 8ème Conférence internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 8), est un comportement dangereux émis par la Tunisie, un pays maghrébin frère qui partage avec le Maroc la fraternité, l’histoire et l’identité, ainsi que le rêve des peuples de la région aspirant à la complémentarité, l’intégration, et un destin commun”, indique un communiqué de la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée.

La même source rappelle que SM le Roi Mohammed VI n’a eu de cesse de souligner, à différentes occasions, l’ambition constante du Maroc à réaliser le rêve des peuples de la région du Maghreb aspirant à la complémentarité, l’intégration, et un destin commun, et de dénoncer les comportements et discours séparatistes.

La Chambre, avec toutes ses composantes, a assuré que “cet acte hostile sans précédent contre le Maroc et son intégrité territoriale confirme concrètement que le président tunisien a, malheureusement, engagé son pays sur le chemin de l’irresponsabilité, en prenant des décisions excessivement hostiles aux pays amis, notamment le Royaume du Maroc, qui a toujours été aux côtés de la Tunisie et son unité, et de son peuple frère, qui a, à son tour, dénoncé les démarches du président tunisien poussant ce pays sur une voie obscure”.

Par ailleurs, la Chambre a salué les démarches diplomatiques entreprises par le Royaume du Maroc face à cet acte hostile, et le boycott du sommet de la TICAD, exprimant l’engagement de tous les professionnels à défendre les intérêts supérieurs du Royaume et les causes nationales, par tous les moyens disponibles et dans l’ensemble des manifestations nationales et internationales, sous la conduite clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI.