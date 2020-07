Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024 : Quand la capitale du Souss continue à renaître de ses cendres sous l’ère de SM le Roi Mohammed VI

vendredi, 17 juillet, 2020 à 13:30

Par Hassan Hermas

Agadir – Le 29 février 1960 était un jour sinistre dans l’Histoire du Maroc, après qu’un séisme dévastateur a rayé de la carte la ville d’Agadir en un clin d’œil. La première pierre pour sa reconstruction était posée par Feu SM Mohammed V et le suivi de cette tâche a été confié à Feu SM Hassan II.

Sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, Agadir devient la deuxième destination touristique du Royaume après Marrakech et continue à renaître de ses cendres à la faveur d’un ambitieux chantier lancé par le Souverain au début de l’année 2020.

En effet, le 4 février de l’année courante, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé à la place “Al Amal”, la cérémonie de lancement du “Programme de développement urbain d’Agadir (2020-2024)”, un projet structurant qui amorce une nouvelle étape dans la promotion du rôle de la ville en tant que pôle économique intégré et locomotive de toute la région.

Mobilisant des investissements de l’ordre de 6 milliards de dirhams (MMDH), le programme de développement urbain d’Agadir vise la consécration du positionnement de la ville et le renforcement de son attractivité en tant que destination touristique nationale et internationale, l’amélioration des indices de développement humain, la promotion des conditions de vie des populations, notamment des habitants des quartiers sous-équipés, le renforcement des infrastructures de base et la consolidation du réseau routier de la ville pour une mobilité meilleure.

Ce programme s’articule autour de six principaux axes, le premier axe a trait à la réalisation de la première ligne du bus à haut niveau de service de la ville d’Agadir sur un linéaire de 15,5 km, reliant le port d’Agadir au quartier de Tikiouine et aux zones industrielles avoisinantes, et desservant le quartier administratif de la ville, l’avenue Hassan II, Souk El Had, l’avenue Hassan Ier, le complexe universitaire Ibn Zohr et la Zone industrielle de Tassila.

Cette première ligne, qui comptera 35 stations, contribuera à la promotion des modes de transport public, à la résolution des problématiques liées à la mobilité urbaine, à l’amélioration des conditions de sécurité routière et au renforcement de l’attractivité de la ville.

Le second axe de ce programme, relatif au renforcement des infrastructures et au décongestionnement de la ville, porte sur la réalisation de la première tranche de la voie de contournement Nord-Est d’une longueur de près de 25 km et reliant l’aéroport d’Agadir Al-Massira au port commercial de la ville, l’aménagement d’ouvrages d’art et des nouvelles entrées de la ville à partir de cette future voie et l’élargissement et la réhabilitation de la voie express.

Parmi les projets structurants prévus également dans le cadre de cet axe, il y a la réhabilitation de l’axe routier Est-Ouest sur 5 km et son extension sur 2,5 km afin qu’il soit relié à la route nationale numéro 11, la mise à niveau du réseau routier urbain (près de 100 km), l’aménagement des principaux avenues (Mohammed V, Laayoune, El Milaha) et d’environ 30 giratoires, la construction de deux parkings souterrains au parc Al Inbiaât (600 places) et à Souk Al Had (1.000 places), le renforcement du réseau d’éclairage public et l’installation d’un réseau moderne de vidéosurveillance.

Le troisième axe vise l’aménagement urbain de la zone touristique d’Agadir et le renforcement de son attractivité à travers la réalisation de plusieurs projets, notamment la réhabilitation de la corniche, la réalisation d’équipements publics (bureau d’information touristique, musée Timitar), la liaison transversale de la ville avec la zone côtière, le renforcement de la voirie et du réseau d’éclairage, le réaménagement des espaces verts de la zone, la réhabilitation du parc «La Vallée des Oiseaux», la rénovation du mobilier urbain et la création de circuits touristiques thématiques (commercial, ludique, culturel et sportif).

Quant au quatrième axe, il concerne la préservation de l’environnement et l’aménagement des espaces verts de la ville. Il s’agit de la création du parc de Tikiouine (28 ha) et du parc Al Inbiâat (25 ha), la restructuration et la mise à niveau du parc Ibn Zaidoun et du jardin d’Olhaou, la réhabilitation de plusieurs jardins et places publiques et la modernisation du mobilier urbain.

Les espaces verts de la ville d’Agadir, ainsi que les terrains de golf, seront arrosés avec des eaux usées traitées et ce, conformément aux Hautes Orientations Royales concernant la valorisation des eaux usées et la préservation des ressources hydriques. Pour rappel, la capacité de production de la station de traitement des eaux usées était de 11 millions de m3.

Le cinquième axe, qui porte sur la promotion culturelle et la mise en valeur du patrimoine et des lieux de culte, prévoit au volet «Promotion de la chose religieuse» la construction d’un complexe religieux, administratif et culturel au quartier Founty et d’une mosquée à Hay Essalam.

Il est prévu également au volet «Protection et valorisation du patrimoine de la ville», la réhabilitation de la Kasbah d’Agadir Oufella, l’aménagement de la place «Mémoire de la ville d’Agadir», la création d’un Musée du patrimoine amazigh, le réaménagement de l’ancien siège de Bank Al-Maghrib et sa reconversion en musée retraçant l’histoire de la reconstruction de la ville, ainsi que la réhabilitation de plusieurs édifices et places créés au cours de cette même période.

Il s’agit aussi, au volet «Promotion culturelle», de la création d’une médiathèque et d’un centre des archives, de la mise en place d’un réseau de lecture publique couvrant les différents quartiers de la ville, de la construction d’un Centre Culturel au quartier Founty, de la réhabilitation du Théâtre en plein air du Boulevard Mohammed V et de la réalisation et équipement d’un Centre d’épanouissement culturel et artistique.

Le sixième et dernier axe du programme de développement urbain d’Agadir a trait au renforcement des équipements sociaux de base. Il vise le parachèvement de la mise à niveau des quartiers sous-équipés, l’accompagnement du développement démographique et urbain de la ville et l’amélioration du cadre de vie des citoyens.

Au lendemain du lancement de ce grand chantier royal, une grande dynamique a été insufflée au niveau de la ville, pour assurer la mise en place des différents projets dans les délais précis, quand bien même, la conjoncture exceptionnelle imposée par la pandémie de Covid-19.

Dans ce cadre, de nombreuses réunions à distance se sont succédé, des visites de terrain ont été effectuées et même les travaux ont été lancés pour certains projets, dont les terrains de proximité et les travaux de réhabilitation d’Agadir Oufella.

Ces réunions, présidée par le Wali de la région de Souss-Massa, Gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, en présence de responsables locaux, provinciaux et régionaux ont été l’occasion d’examiner les propositions des bureaux d’études sur des projets à l’instar du parc Al Inbiaât, le grand théâtre d’Agadir, la voie de contournement Nord-Est, ou encore le Centre culturel et gastronomique d’Agadir.

A rappeler que le Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions Royales contenues dans le Discours de SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion du 44è anniversaire de la Marche Verte, où le Souverain a appelé à une réflexion sérieuse sur l’établissement d’une liaison ferroviaire entre Marrakech et Agadir, en envisageant la perspective d’une extension ultérieure au reste des Provinces du sud.