Le programme d’insertion par les activités économiques, un programme national solidaire qui se renforce d’année en année

mercredi, 23 mai, 2018 à 20:40

Mers El Kheir (Préfecture de Skhirate) – Le programme d’insertion par les activités économiques est un programme national initié par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité qui ne cesse de se renforcer au fil des années, a indiqué, mercredi à Mers El Kheir, M. Rachid El Badri, chef de projets à la Fondation.

Ce programme, qui vise la lutte contre la pauvreté, a permis le financement de 167 micro-projets en 2017 et 305 projets en 2018, a assuré M. El Badri dans une déclaration à la presse à l’occasion de la remise par SM le Roi Mohammed VI de dons en équipements à une vingtaine de porteurs de projets de la région de Rabat-Salé-Kénitra ayant bénéficié de l’accompagnement de la Fondation dans le cadre de son programme 2018 d’insertion par les activités économiques.

Destiné à encourager l’esprit entrepreneurial au niveau national et à favoriser la pérennité et la rentabilité des micro-projets générateurs de revenus, ce programme prévoit des mécanismes d’accompagnement des porteurs de projets et de suivi en pré et post-création du projet, a-t-il dit.

M. El Badri n’a pas manqué à cette occasion de souligner que la Fondation Mohammed V pour la Solidarité travaille, en étroite collaboration avec les associations locales, pour la mise en œuvre optimale dudit programme.