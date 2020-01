Programme intégré d’appui et de financement des entreprises: L’OFPPT s’engage à encourager et accompagner les jeunes porteurs de projets

lundi, 27 janvier, 2020 à 23:10

Rabat – L’Office de la Formation professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) s’engage, en vertu du Programme intégré d’appui et de financement des entreprises, à encourager et à accompagner les jeunes porteurs de projets, a affirmé la Directrice générale de l’Office, Mme Loubna Tricha.

L’OFPPT est membre des comités de pilotage instaurés au niveau régional pour orchestrer la mise en oeuvre de cette importante initiative, a affirmé Mme Tricha dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de présentation du «Programme intégré d’appui et de financement des entreprises» et de signature des conventions y afférentes, présidée lundi par SM le Roi Mohammed VI.

La contribution de l’office portera sur l’information et la sensibilisation des populations cibles en général, et des jeunes lauréats de la formation professionnelle en particulier, a ajouté Mme Tricha, notant que l’OFPPT assurera également l’accompagnement des porteurs de projets en mettant à leur disposition l’assistance, la formation et les outils nécessaires à la concrétisation de leurs projets et à la gestion de leurs entreprises.