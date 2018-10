Le Programme national de construction de 832 complexes socio-sportifs de proximité, une nouvelle consécration de l’intérêt particulier qu’accorde SM le Roi aux jeunes

jeudi, 25 octobre, 2018 à 20:57

Marrakech – Le Programme national de construction de 832 complexes socio-sportifs de proximité (CSP), présenté ce jeudi à SM le Roi Mohammed VI, est une nouvelle consécration de l’intérêt particulier qu’accorde le Souverain aux jeunes, a assuré le ministre de la Jeunesse et des Sport, M. Rachid Talbi El Alami.

Ce programme prévoit la construction de 832 CSP, de nouvelle génération, qui viendront s’ajouter aux terrains de proximité réalisés dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (près de 2.000 terrains) et ceux construits par le ministère de la Jeunesse et des sports (près de 1.000 terrains), a indiqué M. El Alami dans une déclaration à la presse en marge de l’inauguration par le Souverain à Marrakech de la piscine semi-olympique couverte “Sidi Youssef Ben Ali” et des terrains de proximité “Askjour”.

Ce programme porte, selon M. El Alami, sur la construction et l’équipement de terrains de proximité au niveau des communes rurales et périurbaines des différentes régions du Royaume, notamment à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (70 CSP), Souss-Massa (149), Rabat-Salé-Kénitra (45), Marrakech-Safi (171), l’Oriental (41), Laâyoune-Sakia El Hamra (13), Guelmim-Oued Noun (42), Fès-Meknès (71), Draâ-Tafilalet (72), Dakhla-Oued Eddahab (22), Casablanca-Settat (43) et Beni Mellal-Khénifra (93).

Mobilisant des investissements de l’ordre de 600 millions de dirhams, cet ambitieux programme vise le renforcement des potentialités des jeunes, l’épanouissement de cette frange de la société et la dynamisation de la vie associative sportive, a-t-il dit, notant que ce programme sera réalisé dans la cadre d’un partenariat entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Economie et des Finances, le Fonds d’Equipement Communal et les Conseils provinciaux concernés.

M. El Alami a rappelé, à cette occasion, qu’outre la piscine semi-olympique couverte “Sidi Youssef Ben Ali”, inaugurée en ce jour par le Souverain, la ville de Marrakech connaîtra la réalisation de cinq autres piscines, dont un enregistre un taux de réalisation de 98 pc.