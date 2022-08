La promotion de la condition féminine au cœur des préoccupations de SM le Roi (acteur associatif polonais)

mardi, 2 août, 2022 à 15:01

Varsovie – SM le Roi Mohammed VI considère que l’amélioration de la condition et la promotion de la femme sont un facteur important du développement du Maroc, a affirmé, mardi, l’acteur associatif polonais, Konrad Pogoda.

Le Maroc est conscient que l’émancipation des femmes est une condition pour qu’il réalise pleinement et dignement ses ambitions au développement et à la prospérité, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP, en réaction au discours de SM le Roi, à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône.

Le Souverain est attaché à l’accès des femmes à leurs droits et aux conditions propices à leur épanouissement et à leur participation au développement du Royaume, a noté M. Konrad, qui a estimé qu’en adoptant une réforme du code de la famille, le Maroc a réalisé un gain rationnel sur la voie du progrès et du développement, d’où l’insistance de SM le Roi sur l’importance de la contribution effective de la femme dans la dynamique de développement dans tous les domaines.

A ses yeux, outre la promotion de la femme, le discours Royal témoigne d’une forte détermination d’aller au bout des projets sociaux structurants, mettant l’accent, à ce propos, sur la généralisation de la protection sociale et la gestion efficace et rationnelle de l’aide apportée par l’État aux personnes à faible revenu.

S’agissant des relations maroco-algériennes, il a souligné que le Souverain a à nouveau tendu la main aux dirigeants algériens pour le rétablissement des relations de confiance et de bon voisinage entre les deux pays, ajoutant que SM le Roi a appelé les Marocains à préserver l’esprit de fraternité, de solidarité et de bon voisinage qui les animent à l’égard du peuple algérien frère.