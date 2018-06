Protection des réfugiés : Appel à la protection des droits et du bien-être d’une catégorie sociale vulnérable

mardi, 19 juin, 2018 à 11:56

Rabat – La guerre et la persécution oblige 20 personnes chaque minute à travers le monde à tout quitter ! Un constat amer derrière lequel se cache la souffrance de personnes qui ont dû tout fuir et qui ont été arrachées de leurs foyers. La journée mondiale des réfugiés, célébrée ce mercredi, est l’occasion de saluer leur espoir et leur courage de reconstruire leur vie en sécurité.

Relayée partout dans le monde, cette journée commémorative rend hommage à la force, au courage et à la résilience de millions de réfugiés et se veut une occasion pour le grand public de montrer son soutien aux familles déracinées.

Selon les chiffres les plus récents de l’Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, au moins 65,6 millions de personnes, soit 1 sur 113 membres de la famille humaine, ont été déplacées de force dans leur propre pays ou à travers les frontières.

Derrière ces chiffres se profile des histoires individuelles de situation tragique, de séparation et de perte, de voyages mortels entrepris en quête de sécurité, de luttes herculéennes pour reconstruire des vies dans des conditions difficiles, a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans son message à l’occasion de la journée mondiale des réfugiés.

Il est affligeant de voir que les frontières se ferment, que les gens périssent en transit et que les réfugiés comme les migrants sont refoulés, en violation des droits de l’homme et du droit international, a-t-il regretté.

Le coût humain est exorbitant : des millions d’emplois perdus, des millions d’enfants brutalement déscolarisés et des vies hantées par le traumatisme et l’intolérance, a-t-il déploré, exhortant les États membres à faire bien davantage pour protéger les personnes qui fuient afin de sauver leur vie, renforcer le régime de protection internationale et trouver des solutions pour que les personnes ne soient pas condamnées à vivre dans l’incertitude pendant des années.

C’est dans ce cadre que la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 qui lui est associé ont été adoptés. Institué par le Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), la Convention et le Protocole constituent les principaux accords internationaux sur la protection des réfugiés et couvrent les aspects les plus importants de leur vie quotidienne en détaillant un certain nombre de droits, ainsi que les devoirs d’un réfugié vis-à-vis du pays d’accueil.

Premier pays africain signataire de la Convention en 1951, le Maroc se mobilise en faveur de la protection des réfugiés, dans le cadre de sa politique nationale de l’immigration et de l’asile (PNIA), lancée en septembre 2013 à l’initiative de SM le Roi Mohammed VI.

Cette politique migratoire marocaine, conçue pour venir en aide aux migrants et réfugiés, traduit l’engagement du Royaume à travers la mise en place de campagnes de régularisation des étrangers en situation irrégulière et d’un processus de régularisation des réfugiés, placé sous le mandat de l’UNHCR.

Il s’agit également de la mise à niveau du cadre réglementaire et législatif ayant permis l’adoption par le Parlement d’une nouvelle loi sur la traite des êtres humains et l’élaboration de deux projets de loi sur la migration et l’asile au Maroc, qui n’est plus un pays de transit seulement, mais une destination pour les réfugiés et les migrants.

Malgré ces efforts déployés en faveur des réfugiés, les principes de protection des droits de cette catégorie sociale considérée comme la plus vulnérable au monde ne sont pas toujours respectés : des frontières se ferment, des personnes sont livrées à leur sort à même d’être renvoyées vers une mort certaine et sont détenues parce que considérées comme étant en situation irrégulière sur le territoire de certains pays.