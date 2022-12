Protection des données à caractère personnel: la CNDP lance la plateforme à vocation africaine “Koun3labal”

vendredi, 9 décembre, 2022 à 15:21

Rabat – Une nouvelle plateforme, baptisée “Koun3labal”, dédiée à la protection de la vie privée et au traitement des données à caractère personnel des enfants, adolescents et femmes a vu le jour, vendredi à Rabat, à l’initiative de la Commission Nationale de contrôle de la Protection des Données à caractère Personnel (CNDP).

Cette plateforme à vocation africaine, vise à sensibiliser les enfants, les adolescents, les femmes, les parents/tuteurs et les enseignants sur la vie privée numérique, en matière d’opportunités, dangers et risques, droits, moyens de protection et voies de recours.

Elle a également pour objectif d’animer la participation des enfants et des adolescents par l’organisation d’ateliers artistiques, de concours, ainsi que par la mise en place d’espaces ambassadeurs de la vie privée numérique, en plus d’encourager la recherche et le développement dans le domaine de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée numérique auprès, notamment, des enseignants, professeurs et chercheurs.

“Koun3labal” entend mettre à disposition de la société civile et de tous les acteurs concernés des outils permettant de mieux cibler et sensibiliser les jeunes et les femmes dans leurs activités.

La nouveauté qui caractérise le lancement de cette plateforme est la participation de plusieurs contributeurs africains, a souligné le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP.

De par sa position en tant que secrétaire permanent du Réseau africain des autorités de protection des données personnelles (RAPDP), la CNDP a pour ambition de faire intervenir un maximum de partenaires africains pour alimenter cette plateforme et lui conférer une vocation africaine, a-t-il noté.

Intervenant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid a affirmé que cette initiative constitue une étape importante dans le chantier de protection de données à caractère personnel en général, notamment chez les enfants.

A cet égard, M. Bensaid a mis la lumière sur la nécessité de protéger les données à caractère personnel des enfants placés dans les centres de protection de l’enfance relevant du ministère, au regard de la vulnérabilité de leur condition, leur faible niveau de scolarité et l’absence de l’encadrement familial.

Pour sa part, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar a fait savoir que le soutien apporté à “Koun3labal” s’inscrit dans le cadre de la stratégie ministériel 2022-2023 “JISR” pour un développement social inclusif, innovant et durable.

Cette stratégie vise, d’après Mme Hayar, à adopter une nouvelle génération de services, selon une perspective visant à moderniser l’intervention sociale, en faisant de la numérisation et de l’amélioration du ciblage, du suivi et de la vigilance sociale, une porte d’entrée pour améliorer les services et les rapprocher des citoyens, y compris les enfants.

“Si les nouvelles technologies d’information et de la communication permettent d’accéder au savoir et à la culture, de nous permettre d’entrer en relation et libérer la parole, ils constituent également un terrain fertile pour les nouvelles formes de violence à l’encontre des femmes et des filles”, a relevé, de son côté, la représentante d’ONU Femmes au Maroc, Leila Rhiwi.

Dans une allocution à l’occasion, Mme Rhiwi a mis l’accent sur l’importance de cet événement qui s’inscrit dans le cadre de la 31ème édition de la campagne du secrétaire général des “16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre à l’égard des femmes et des filles”.

La CNDP tend à ériger la plateforme “Koun3labal” comme un label à la disposition des autorités de protection africaines, en tant qu’un outil d’information et de sensibilisation de la jeunesse, des adolescents et des femmes, victimes privilégiés des cybercriminels, a indiqué Marguerite Ouédraogo Bonané, présidente de la Commission de l’informatique et des libertés (CIL) du Burkina Faso.

Cet événement a été organisé avec le soutien du système des Nations Unies représenté à Rabat, du ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, en plus des Académies régionales de l’éducation et de formation (AREF) de Fès-Meknès et de Rabat-Salé-Kénitra.

Lors de cette rencontre organisée au siège de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, la CNDP a organisé des conférences sur la protection des enfants, des adolescents et des femmes à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel.