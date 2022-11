Protection sociale: le Maroc a réalisé une grande révolution (journaliste koweïtien)

samedi, 5 novembre, 2022 à 9:58

Le Caire – Le Maroc a réalisé une grande révolution dans le chantier de la protection sociale, a affirmé l’écrivain et journaliste koweïtien Nayef Charar.

Le Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait face, avec défis et anticipation, à tout ce qui est de nature à entraver son développement et son progrès, a souligné le journaliste koweïtien.

Dans un article sous le titre “Grande révolution sociale au Maroc,” relayé par plusieurs journaux et sites koweïtiens et arabes, le journaliste a noté que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, avance à pas sûrs dans la mise en oeuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale”.

Ce chantier reflète l’intérêt particulier porté par le Souverain aux questions sociales et à l’amélioration des conditions de vie des citoyens, a-t-il poursuivi.

Avec l’allocation d’un budget important, l’élaboration d’un cadre juridique adéquat et le lancement d’un projet réformateur pour structurer le système national de Santé, toutes les conditions sont réunies pour réussir ce chantier qui constitue un tournant décisif dans le processus de développement équilibré et de justice sociale dans l’ensemble du Royaume, a souligné l’auteur de l’article.

Dans la région du Sahara marocain qui occupe une place de choix dans le coeur de l’ensemble des Marocains et jouit d’un intérêt particulier de SM le Roi, le gouvernement est resté, durant la phase de la mise en oeuvre de ce chantier, soucieux de garantir les ressources nécessaires à une bonne mise en oeuvre, a-t-il ajouté, notant que l’Exécutif a pris les mesures nécessaires pour garantir l’équilibre financier des différents systèmes et s’assurer que le citoyen de la région du Sahara marocain bénéficie des différents services de protection à l’instar des autres régions.

Le chantier de la généralisation de la protection sociale dans le Royaume du Maroc est un pas de géant, à même de soutenir la stabilité sociale des travailleurs et leur garantir leur droit à la couverture sanitaire universelle, a relevé Nayef Charar, soulignant le lien entre la protection sociale, le développement économique et la stabilité au Maroc, à travers la durabilité de la protection sociale qui est à même de faire face aux défis et crises économiques, sociales et sanitaires.

Cette relation se reflète également à travers l’investissement dans le développement global, ce qui a un impact positif sur la compétitivité et la création d’emplois pour de larges franges de citoyens, a-t-il ajouté.

“Ce projet sociétal est un investissement dans le futur ciblant le capital humain,” a expliqué l’auteur de l’article, notant que la généralisation de la protection sociale constitue une réponse aux défis sociaux futurs.

Il s’agit d’un effort considérable visant à garantir une bonne préparation au futur dans un monde où l’ambiguïté ne cesse de croître sur les plans sanitaire et social, a-t-il soutenu, expliquant qu’il constitue le noyau dur du nouveau modèle de développement.