Protection sociale: La vision royale “stratégique” vise la réduction des disparités sociales (Ali Lotfi)

jeudi, 15 avril, 2021 à 15:03

Rabat – La vision stratégique et globale de SM le Roi Mohammed VI vise la réduction des disparités sociales et la réforme du système de la protection sociale, a affirmé jeudi le président du Réseau marocain pour la défense du droit à la santé Ali Lotfi.

Réagissant au lancement du projet de généralisation de la protection sociale, dont la cérémonie a été présidée par SM le Roi, mercredi au Palais Royal de Fès, M. Lotfi a souligné qu’il s’agit d’un projet sociétal “inédit et multidimensionnel” couvrant les aspects sanitaire, social et économique puisqu’il concerne l’Assurance maladie obligatoire, le Régime d’assistance médicale (RAMED) et l’indemnité de perte d’emploi.

Les lacunes du système de protection sociale actuel ont été révélées par la crise sanitaire, a noté M. Lotfi, également secrétaire général de l’Organisation démocratique du travail, faisant observer que des millions de Marocains ont perdu leur emploi sans pouvoir bénéficier d’indemnités.

Il a mis en avant l’établissement d’un calendrier précis pour la mise en œuvre de ce chantier sociétal et des échéances fixes pour chacun des programmes, insistant sur l’importance de la gouvernance des organismes publics, à travers, notamment la création d’une instance unifiée.

Dans ce sens, à partir de 2022, les 11 millions de citoyens bénéficiant actuellement du RAMED, vont commencer à bénéficier de l’AMO, s’est-il félicité, expliquant que le but est de ne pas avoir “une santé à deux vitesses”.

M. Lotfi a en outre salué la décision de prévoir des mesures d’accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet sociétal, estimant que ces mesures sont désormais indispensables, si l’on veut bénéficier des retombées de ces programmes.

Dans ce sens, M. Lotfi a mis en avant l’ouverture de la pratique de la médecine aux compétences étrangères et l’encouragement des établissements internationaux de santé à travailler et à investir au Maroc. Cette démarche, a-t-il dit, contribuera fortement au développement du secteur, citant des exemples d’Hôpitaux étrangers qui prodiguent des soins et des services de qualité dans plusieurs pays arabes.

“Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la politique de santé de proximité car elle épargnera aux Marocains des déplacements coûteux et épuisants pour se faire soigner à l’étranger”, a-t-il jugé.

“Néanmoins, il ne s’agit nullement de privatiser le secteur de la santé mais plutôt de stimuler le secteur public qui devrait se développer pour être au niveau des investissements étrangers et ceux des acteurs privés”, a-t-il conclu.