Quand la région Souss-Massa étale ses charmes à Copenhague

mardi, 24 avril, 2018 à 13:16

.-Par Houcine MAIMOUNI-.

Copenhague – La région Souss-Massa s’est offert, mardi soir à Copenhague, un joli coup de promotion le temps d’une soirée marocaine organisée par le Conseil régional du tourisme Souss-Massa et la compagnie aérienne Air Arabia.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part plus de 120 participants, dont des agences de voyage, des Tours Opérateurs, des blogueurs et des représentants des médias, a été l’occasion de revisiter les charmes discrets d’une région qui abrite la première station balnéaire du Maroc, avec ses 300 jours de soleil par an et ses 6 km de sable fin et doré.

Une présentation, livrée pour la circonstance, révèle qu’Agadir, avec une capacité litière d’environ 29 mille lits, dispose de 93 établissements touristiques classés, 104 non classés au niveau de l’arrière-pays, 77 transporteurs touristiques, 88 agences de voyage, 55 restaurants classés, 27 TO, et 350 guides touristiques. Autant dire la vitalité d’un secteur qui assure 150 mille emplois directs et représente 35% des recettes nationales du tourisme.

Adossée à une infrastructure de qualité (aéroport, autoroute, voies expresses), la ville d’Agadir est aussi le chef-lieu d’une région qui, tel un bijou dans son écrin, alterne volupté des vallées, espaces rocailleux et désertiques, grandeur des reliefs, variétés de faune et de flore, et étendues transparentes et argentées de l’Océan.

Un documentaire, récemment produit et projeté à l’occasion, donne en effet à voir toute la splendeur de l’arrière-pays, avec un zoom sur Imouzzar, le village pittoresque perché à 1250 m d’altitude au pied du Haut-Atlas, célèbre par son miel naturel légèrement poivré, ses cascades et ses piscines naturelles, ou encore sur la ville médiévale de Taroudant qui, avec la couleur ocre de ses remparts, continue de fasciner par son artisanat, son bois peint, ses bijoux et la douceur de son art de vivre.

Le voyage se poursuit le long de Chtouka Ait-Baha avec ses arganiers, ses kasbahs et ses Igoudars, plantés au milieu d’une nature riche et sauvage, lieu privilégie pour les amoureux du tourisme écologique, cultuel et d’aventure. Ici, le parc national Souss-Massa offre aux ornithologues une rare diversité de faune et de flore.

Plus au Sud, Tiznit, capitale de bijouterie en argent, respire la sérénité et le bonheur de vivre entre arganiers, oliviers et palmiers, et se présente comme le lieu de rendez-vous de la mer et du désert, de la rencontre de la plaine et de la montagne…Bref, un pays au visage pluriel, riche de sa diversité régionale et de son patrimoine multimillénaire.

Petit détour par Tafraout, une petite ville conviviale au cœur de la vallée de l’Anti-Atlas connue pour ses couleurs, ses myriades de rochers de granit rose aux formes extravagantes, se dressant au-dessus d’une végétation luxuriante faite d’oliviers, dattiers, arganiers, caroubiers, mais surtout d’amandiers qui, au printemps, offrent un spectacle magnifique durant la période de floraison.

Le périple se poursuit vers Tata, une petite ville rose au cœur d’une grande oasis alimentée par les oueds de l’Anti-Atlas et entourée par de nombreux villages ou ksours aux maisons en pisé, vestiges d’une civilisation millénaire et témoins d’un patrimoine architectural et archéologique toujours aussi vivace.

Et ce n’est pas tout. Agadir offre aussi 4 centres thalasso, 5 terrains de golf, une myriade d’activités sportives (sports nautiques, quad, VTT, équitation, tennis, randonnées, karting, parapente, paintball, …), sans parler des sorties en mer et des parcs d’attraction (Vallée des Oiseaux, Paradise Valley, Tamri…), ou encore des festivals qui font rayonner la région (Festival pour la Tolérance, Timitar, Tifaouine, festival du miel, festival du safran, triathlon d’Agadir, etc…).

Au bout de cette plongée vive et colorée, l’assistance a été conviée à un buffet dînatoire dans la pure tradition marocaine où les chefs gadiris ont fait sensation par leur savoir-faire culinaire, leur abnégation et leur patience, eux qui ont ramené à Copenhague, le temps d’une soirée, la chaleur du pays, ses arômes et ses senteurs, ses piments et ses odeurs, au grand plaisir des gourmets venus émoustiller leurs papilles.

Les tagines confectionnés sur place (saumon, bœuf, poulet), ont donné la réplique au couscous aux sept légumes ou à la harira, alors qu’il s’en est fallu de “briouates” farcies d’amandes et de pastillas, ces feuilles de brick croustillantes et remplies de viande de volaille au goût légèrement sucré-salé, pour que les exclamations d’admiration fusent de toutes parts.

Alors que se poursuivait la procession interminable des gourmets, sous le regard discret mais bienveillant du chef Wahid, les pastillas marinées et au goût tendre et mielleux s’envolaient au gré des petites faims du soir naissant.

Pour bien des convives, la redécouverte de la soirée ne fut autre que cette curieuse boisson servie avec autant d’agilité que de bonheur, mais aussi avec plein de cérémonial, qu’on appelle le thé marocain, agrémenté de menthe et d’herbes venus directement d’Agadir.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’ONMT pour les Pays nordiques et baltes, Aziz Mnii, a précisé que le nombre de visiteurs en provenance d’Europe du Nord a enregistré, en 2017, un chiffre record de 118.451 arrivées, avec une augmentation de 27% par rapport à 2016, tandis que les nuitées ont marqué une hausse de 54%, soit 256.000 nuitées générées.

“Pour les deux premier mois de l’année en cours, nous avons enregistré une augmentation à deux chiffre en termes d’arrivées, soit 36% par rapport à la même période de 2017”, a-t-il souligné, notant que le taux des nuitées a marqué “une bonne performance et une augmentation de 44%, soit un peu près de 70 000 nuitées en deux mois”.