Question migratoire : la stratégie marocaine, un modèle régional à la fois responsable et solidaire (ambassadeur)

mercredi, 19 mai, 2021 à 13:00

Vienne – « La Stratégie nationale d’immigration et d’asile » au Maroc est érigée en un modèle régional de gestion de la question migratoire à la fois responsable et solidaire, a affirmé, mercredi, l’ambassadeur, Représentant Permanent du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane.

« Le modèle marocain en matière de politique migratoire qui repose sur trois piliers : la solidarité, la responsabilité et la coopération internationale, s’érige en modèle régional de gestion de la problématique migratoire à la fois responsable et solidaire », a affirmé M. Farhane qui s’exprimait à l’occasion de la 30ème Session de la Commission des Nations Unies pour la Prévention du crime et la Justice Pénale (CCPCJ).

La Stratégie nationale d’immigration et d’asile a favorisé, a-t-il dit, « la réalisation d’un vaste programme de régularisation et d’intégration des migrants et des réfugiés au sein de la société marocaine, en mettant en place des programmes sociaux permettant à ces migrants de s’intégrer socialement et de bénéficier des services de l’éducation, de la santé, du logement et de la formation professionnelle. »

Aussi, et dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière, le Maroc continue à déployer des efforts d’envergure notamment en termes de démantèlement des réseaux de trafic des migrants et d’avortement des tentatives de migration irrégulière, a souligné l’ambassadeur, relevant que malgré la persistance de la pression migratoire sur le Maroc en 2019, il a été enregistré une diminution des flux migratoires irréguliers de l’ordre de 17% par rapport à l’année 2018.

En 2020, a-t-il poursuivi, la tendance à la baisse a été confirmée suite à l’enregistrement d’une diminution de 44% du nombre des tentatives de migration clandestine à la date du 31 août. Ainsi, il a été procédé au démantèlement de 208 réseaux criminels de trafic illicite de migrants en 2019, et 113 réseaux pendant la période du COVID19 entre janvier et août 2020 et au sauvetage par la Marine Royale de 3128 migrants entre janvier et août 2020, a rappelé le diplomate marocain.

S’agissant de la traite des personnes, le Maroc, a-t-il rappelé, a adopté, depuis 2016, une loi relative à la traite des êtres humains ayant pour objectif d’adapter la législation nationale à celle internationale, notamment au Protocole sur la traite des personnes de la Convention des Nations Unies de lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée, précisant que ce texte de loi fournit un cadre législatif qui permet aux institutions et à la société civile marocaine de s’engager dans la lutte contre la traite, dans un effort cohérent de réponse globale en collaboration avec d’autres pays.

« Le Royaume du Maroc a contribué activement durant ces deux dernières décennies au débat international sur la migration et a fait des propositions concrètes globales dans leur contenu et pragmatique dans leur mise en œuvre », a insisté l’ambassadeur.

Il a indiqué, de même, que sur le plan africain, SM le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de « Leader de l’Union Africaine sur la Question de la Migration », a été à l’initiative de l’élaboration de « L’Agenda Africain pour la Migration », incluant la mise en place d’un « Observatoire Africain de la Migration », dont les statuts ont été adoptés par le 33ème Sommet de l’UA, tenu en février 2020, et inauguré, à Rabat, le 18 décembre 2020.

Cet Observatoire africain des migrations, première instance de l’UA en matière de migration, a pour objectif de développer un processus de collecte, d’analyse et d’échange d’informations entre les pays africains dans ce domaine. Il aura également un rôle de démystifier les stéréotypes erronés sur la migration en faveur du développement des pays d’accueil et d’origine.

« Cette vision continentale converge avec l’engagement international du Maroc qui a abrité, en décembre 2018, la Conférence internationale sur la migration sous l’égide de l’ONU ayant adopté le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières dans le cadre de la recherche constante de compromis novateurs entre gestion des frontières et protection des droits humains des migrants, et entre migration et développement », a résumé l’ambassadeur.

Le diplomate marocain s’est attardé, d’autre part, sur la stratégie du Royaume qui place la lutte contre le terrorisme, en tête de ses priorités sécuritaires en développant une stratégie multidimensionnelle contre le terrorisme basée sur un système à trois piliers : le renforcement de la sécurité intérieure, la lutte contre la pauvreté et la réforme du champ religieux.

Sur le plan sécuritaire, la stratégie mise en place par le Maroc pour la prévention et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme religieux dans le but d’éradiquer ce fléau se base sur la vigilance, la veille et la prévention d’actes malveillants, a-t-il dit.

A cet égard, le Maroc a renforcé son arsenal juridique à travers l’adoption d’une loi relative à la lutte contre le terrorisme et d’une autre loi relative au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, a souligné l’ambassadeur.

« Ainsi, grâce à ses efforts colossaux pour combattre le terrorisme au niveau de ses racines, le Royaume du Maroc a pu se forger une expérience reconnue dans la lutte antiterroriste à l’échelle internationale », a-t-il fait remarquer.

Lors de cette réunion, le Maroc a plaidé, par ailleurs, en faveur d’une coopération interétatique renforcée et une plus grande implication des organisations régionales et internationales pour combattre efficacement le fléau de la criminalité internationale organisée.

« L’ampleur grandissante des phénomènes de l’immigration illégale, de la traite des personnes et du trafic de drogue et d’armes exige, plus que jamais, une coopération interétatique renforcée et une plus grande implication des organisations régionales et internationales pour combattre efficacement le fléau de la criminalité internationale organisée », a souligné l’ambassadeur.

« Il s’agit en fait de mettre en place une stratégie globale et intégrée visant à neutraliser la propagation de la criminalité transnationale organisée, stopper les activités illicites de tout genre des réseaux mafieux et améliorer le climat de sécurité dans les pays et les régions concernées », a plaidé M. Farhane.