Quitter l’Afrique du Sud, ou le désespoir des immigrés face au déchaînement de la haine

jeudi, 24 octobre, 2019 à 13:16

Par: Ilias Khalafi

Johannesburg – Le rêve d’un lendemain meilleur pour des milliers de ressortissants étrangers en Afrique du Sud s’est violemment heurté à la vague de haine et de xénophobie qui a touché récemment le pays arc-en-ciel. Menacés, agressés violés et dépouillés de leurs biens, ces immigrés n’ont actuellement qu’un souhait, quitter le pays le plus tôt possible.

Désespérés et sans aucun endroit sûr pour s’abriter, des centaines d’immigrés ont choisi d’élire domicile devant les locaux du Haut-commissariat pour les Réfugiés (HCR) à Pretoria et au Cap (sud-ouest). Se comptant par centaines, ces immigrés majoritairement issus des pays d’Afrique subsaharienne, veulent fuir un pays devenu «très hostile» pour les étrangers.

Depuis la mi-octobre, ils poursuivent leur sit-in de jour comme de nuit, trimbalant avec eux leurs moyens de fortune. Au Cap, le hall du HCR est complètement occupé par des immigrés, hommes, femmes et enfants. Certains assis, d’autres couchés par terre sur des couvertures ou du carton.

Chaque jour d’autres personnes viennent rejoindre les protestataires pour exprimer leur ras le bol des conditions de vie en Afrique du Sud et leur volonté de partir vers un pays plus sûr où ils peuvent vivre sans craindre pour leur vie et pour celle de leurs proches.

Papy Sukami, l’un des immigrés présents dans le sit-in originaire du Congo, a dit aux médias sud-africains qu’il en avait assez de la culture de la xénophobie qui a commencé dans ce pays comme un sentiment et s’est transformé, par la suite, en comportement agressif, estimant que les immigrés sont très vulnérables dans ce pays.

Une mère burundaise, qui s’est exprimée sous couvert de l’anonymat, a relevé qu’il est très inconfortable de dormir sur un sol froid et dur, mais que c’était le sacrifice à consentir pour pourvoir partir vers un pays plus accueillant et sûr.

Une autre femme burundaise, Silva Nahinana, a estimé qu’elle ne pouvait plus porter ses vêtements traditionnels, car les gens sauraient de quel pays elle vient. “Si vous ne parlez pas Xhosa dans un train ou un taxi, vous êtes en danger”, a-t-elle insisté.

Les violences xénophobes qui ont secoué récemment des régions sud-africaines, dont la ville de Johannesburg, ont fait au moins 12 morts. Par ailleurs, plus 1.500 ressortissants étrangers, principalement des migrants mais également des réfugiés et des demandeurs d’asile, ont été forcés de fuir leur domicile.

Selon des statistiques officielles, l’Afrique du Sud compte 268.000 réfugiés et demandeurs d’asile, principalement originaires de Somalie, d’Éthiopie, du Zimbabwe et de la République démocratique du Congo.

Au lendemain de ces rassemblements, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, s’est rendu en Afrique du Sud, et a tenu une série de réunions avec les responsables, les chefs d’entreprises, les partenaires des Nations Unies et des ONG, comme il a rencontré des représentants de réfugiés et de demandeurs d’asile.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a réitéré récemment sa condamnation des actes de violence xénophobe, estimant que ces violences constituent “un affront” aux valeurs de l’Afrique du Sud. “Nous condamnons de tels actes criminels odieux qui ne devraient plus jamais se reproduire sur notre territoire”, a-t-il dit.

De son côté, la directrice générale par intérim de la Communication du gouvernement sud-africain, Phumla Williams, a assuré que “Le gouvernement reste déterminé à bâtir une société fondée sur les valeurs démocratiques de justice sociale, de dignité humaine, d’égalité, de tolérance et de promotion des droits de l’homme».

“Le gouvernement appelle tous les Sud-Africains et les ressortissants étrangers à vivre en harmonie alors que nous travaillons ensemble pour bâtir une Afrique du Sud meilleure et contribuer à l’émergence un continent africain plus sûre», a-t-elle ajouté.

En attendant la réalisation de ce vœu, les immigrés n’auront pas d’autres choix que de quitter le pays vers l’inconnu, ou de rester en Afrique du Sud, à leur risque et péril.

Le pays arc-en-ciel n’est pas à sa première vague de violences contre les ressortissants subsahariens. En 2008, une vague similaire a fait 62 morts. En 2015, 15 autres subsahariens ont payé de leur vie le prix du rêve d’un lendemain meilleur qu’ils étaient venus chercher en terre sud-africaine.