Un quotidien colombien souligne l'”éblouissant” potentiel touristique du Maroc

vendredi, 7 mai, 2021 à 20:04

Bogota – Le quotidien colombien à grand tirage El Tiempo a mis en avant les énormes potentialités touristiques du Maroc, qui offre une expérience singulière aux touristes colombiens désormais dispensés de visa.

Sous le titre “Le Maroc, un prélude au paradis”, le quotidien a consacré, dans sa livraison de jeudi, une page entière aux différents aspects culturels, historiques, naturels et touristiques du Royaume, “ce pays africain qui éblouit par sa beauté”.

“Ils ont ouvert les portes du paradis”, écrit l’auteur de l’article, Andrés Hurtado García, citant un témoignage d’un touriste colombien qui, comme l’auteur d’ailleurs, a visité le Maroc à plusieurs reprises.

Illustré par une photo d’une caravane de dromadaires se frayant un chemin dans l’interminable désert marocain, l’article explique comment le Maroc “allie parfaitement le charme suprême de l’exotisme, de la tradition et de la culture ancestrale d’un Royaume également tourné vers le progrès et la modernité”.

Depuis les Phéniciens, les Carthaginois et les Romains jusqu’à l’avènement de l’Islam, le Maroc s’est forgé à travers les siècles une identité culturelle aussi riche que diversifiée, écrit le quotidien. Le Maroc a même marqué de son empreinte l’histoire d’autres régions du monde, notamment celle de la péninsule ibérique, où des monuments attestent toujours de sa contribution culturelle, artistique et scientifique au patrimoine humanitaire international.

Le journal a rappelé, par ailleurs, les principaux écrivains inspirés par le Royaume et sa culture, citant notamment Paul Bowles, Juan Goytisolo, William Burroughs et Allen Ginsberg qui ont passé de longs séjours à Tanger. Saint-Exupéry, qui a écrit, pour certains, le plus beau conte de la littérature mondiale, Le Petit Prince, durant son passage par le sud marocain, alors occupé par l’Espagne, a également été marqué par le Maroc, sans oublier Yves Saint Laurent, l’amoureux fanatique de la ville de Marrakech qui a inspiré toute une génération de créateurs.

La publication revient aussi sur les attractions des principales villes touristiques et médinas du Maroc comme Fès, Meknès, Rabat, Marrakech, Casablanca et Tanger. Toutes les villes du Maroc méritent de longues visites, estime Andrés Hurtado García.

D’autre part, la publication met en avant le climat de stabilité dont jouit le Royaume, faisant observer que le Maroc est le pays maghrébin qui a su le mieux traverser les turbulences des mouvements de protestations arabes.