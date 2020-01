Rabat: Entretiens maroco-américains sur les meilleures pratiques en matière de lutte contre la criminalité

lundi, 6 janvier, 2020 à 20:00

Rabat- Les meilleures pratiques en matière de lutte contre la criminalité ont été au centre des entretiens, lundi à Rabat, entre le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, Mohamed Abdennabaoui, et une délégation de procureurs généraux de l’Ouest des États-Unis en visite dans le Royaume.

Cette entrevue a été l’occasion d’échanger les idées et de mettre le point sur les meilleures pratiques dans les affaires relatives à la loi et à la réduction des crimes, a indiqué Karl Racine, procureur général du District of Columbia (Washington), dans une déclaration à la presse à l’issue de cet entretien, mettant en avant les relations entre les procureurs généraux des deux pays qui datent de plus de quatre ans.