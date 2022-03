Rahma Rkik, une militante associative “chevronnée” au service de la cause féminine à Rehamna

mercredi, 9 mars, 2022 à 14:19

Par Samir LOTFY

Benguérir (province de Rehamna) – Toujours accueillante, un large sourire plein le visage et un regard rassurant qui cache derrière lui une persévérance et une minutie inouïes, Mme Rahma Rkik est une militante associative des plus chevronnées, avec à son actif plusieurs années de labeur et d’engagement au service de la femme et des jeunes au niveau de la province de Rehamna.