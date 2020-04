Un Ramadan au goût bien particulier pour les Musulmans de Belgique

mercredi, 29 avril, 2020 à 12:33

Par -Afaf Razouki-

Bruxelles – Habitués à passer le mois du Ramadan dans une ambiance de convivialité et de communion, les Musulmans de Belgique se retrouvent cette année dans une situation inédite en raison des mesures de confinement imposées par l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie du coronavirus.

Dans ce contexte pour le moins exceptionnel, les Musulmans de Belgique ne peuvent que s’armer de patience pour vivre ce mois béni en mode confinement mais sereinement.

L’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB), organe officiel de gestion du culte islamique, a émis une série d’instructions et de recommandations pour aider les fidèles à vivre un mois de Ramadan sous le signe “de la sagesse, de la patience et de la solidarité”.

Comme les mosquées resteront fermées au public, l’EMB précise que la prière de Tarawih ne peut être accomplie qu’à la maison uniquement avec des membres de la famille vivant sous le même toit.

Les Musulmans de Belgique doivent prendre leur repas de rupture du jeûne à la maison avec seulement les membres de la famille qui y habitent. L’invitation des proches, des amis et des voisins est proscrite tout comme les rassemblements après l’Iftar.

Faisant bon cœur contre mauvaise fortune, les Musulmans de Belgique essayent de s’adapter au mieux à cette conjoncture difficile pour vivre ce mois sacré dans les meilleures conditions possibles.

Comme le souligne Jamal Habbachich, imam d’une moquée à Bruxelles, les Musulmans de Belgique ont dépassé la déception et la frustration pour voir en cette période difficile une occasion unique de prendre du recul, de se recentrer sur leurs priorités et de se rapprocher de Dieu.

Même s’ils sont contraints de changer bon nombre de leurs habitudes et de leurs rituels en raison des mesures de distanciation sociale, de l’interdiction des rassemblements et de la fermeture des mosquées, rien ne les empêche pour autant de se ressourcer spirituellement, d’accomplir leurs prières et leurs rituels religieux, relève M. Habbachich dans une déclaration à la MAP.

Loin d’être résignés, les musulmans de Belgique profitent ainsi de cette période de confinement pour se focaliser davantage sur l’essence même de ce mois de recueillement, d’adoration et de piété et de resserrer davantage les liens familiaux, ajoute-t-il, notant qu’afin d’accompagner les fidèles, la mosquée qu’il dirige publie quotidiennement sur sa page Facebook des capsules vidéos pour prodiguer aux fidèles des conseils théologiques et leur apporter un soutien à même de leur permettre de vivre pleinement leur spiritualité.

Les nouvelles technologies sont venues à la rescousse pour permettre aux Musulmans de Belgique de rester en contact avec leurs proches et leur permettre de rompre l’isolement et la solitude, se réjouit M. Habbachich, ancien administrateur de l’Union des mosquées de Bruxelles.

Il salue, par ailleurs, l’élan de solidarité extraordinaire des membres de la communauté marocaine et l’esprit de compassion dont ils font preuve dans ce contexte particulier, notant que grâce à des dons et des actes de générosité qui reflètent l’esprit de cohésion propres à ce mois béni, des repas et des colis alimentaires sont distribués chaque jour aux plus démunis et aux sans-abri.

A ses yeux, en dépit des mesures de distanciation sociale et des restrictions mises en place pour limiter la propagation du virus, cette crise sanitaire a permis de renforcer davantage les valeurs de solidarité et d’entraide et de raffermir les attaches des Marocains de Belgique avec les membres de leur communauté.

Comme leurs coreligionnaires, les membres de la communauté marocaine, essaient donc de s’accommoder à cette nouvelle réalité et de changer leurs habitudes, mais pas question pour eux de se passer des traditions culinaires et des mets qui font la spécificité de ce mois sacré.

Même s’ils sont limités au strict cercle familial, les Marocains de Belgique s’évertuent à recréer l’ambiance ramadanesque marocaine afin de briser la monotonie et d’oublier momentanément le mal du pays. Pour ce faire, ils trouvent leur bonheur dans les nombreux commerces détenus par les membres de la communauté marocaine où ils peuvent se procurer tous les produits dont ils ont besoin pour préparer les mets emblématiques du mois de Ramadan.

Afin d’éviter tout risque sanitaire en cette période particulière, l’Exécutif des musulmans de Belgique prie, toutefois, les jeûneurs de prendre leurs précautions en procédant à leurs achats, les exhortant à respecter les distances de sécurité et à ne pas attendre la fin de la journée pour faire les courses afin d’éviter les files.

C’est dans ce sens qu’ont vu le jour plusieurs initiatives visant à permettre aux Musulmans de Belgique de faire leurs courses en toute sécurité et dans le respect des consignes sanitaires. Des entreprises spécialisées dans les solutions mobiles de “Click & Collect” ont ainsi lancé des sites de commandes en ligne et de retraits sans contact physique, dédiés au mois du Ramadan. A travers une recherche par ville, ils peuvent retrouver facilement tous les supermarchés, les boucheries, les boulangeries et pâtisseries, ainsi que les commerces se trouvant à proximité de leur domicile.

Si la crise du coronavirus vient chambouler les habitudes ramadanesques des Musulmans de Belgique, elle aura peut être le mérite de leur permettre de cerner le sens profond du jeûne et la véritable finalité de ce mois béni loin des excès contraires aux valeurs authentique de l’Islam.