Ramadan, ou comment joindre l’utile pour la santé aux agréables délices de la gastronomie marocaine?

lundi, 28 mai, 2018 à 14:24

Propos recueillis par Nouamane LABIDI

Rabat – Si le mois béni du Ramadan constitue un mois de piété, de compassion, de miséricorde et de communion avec son esprit et son créateur, il demeure sans doute le mois par excellence pour reposer le système digestif et partir sur de bonnes bases pour le reste de l’année.

Cette panoplie de bonnes intentions ne va pas sans dire que ce mois sacré pour les Musulmans est curieusement durant lequel les comportements alimentaires et les habitudes de vie sont le plus souvent bafoués à cause de plusieurs raisons injustifiées, dont la soif, la faim, le manque du sommeil et la fatigue.

Entre la place centrale qu’occupe la cuisine traditionnelle dans la vie des Marocains privilégiant les délices ramadanesques qui sont ancrés dans leurs mœurs et traditions surgit alors la nécessité de dépasser la dichotomie “d’allier diététique et jeûne” au risque de voir plusieurs personnes, sitôt la Ramadan terminé, aller occuper les longues files d’attente des cabinets de gastro-entérologie.

Pour causes, quoi d’autres qu’une suralimentation forcenée combinée le plus souvent à une gastrite aiguë, et autres habitudes alimentaires abusives qui voient le jour pendant ce mois, à la différence du reste de l’année, ou encore du fait d’une rupture du jeûne accélérée, alors que la reprise alimentaire devrait être graduelle et progressive.

Dans une déclaration à la MAP, Jamila Rhandi, endocrinologue, diabétologue et nutritionniste, a souligné que durant le mois de Ramadan la rupture du jeûne doit privilégier certains aliments complets, frais et hydratants en évitant ceux salés, gras et liquides, qui au risque de les ingurgiter en un laps de temps et avec des quantités très importantes, représentent un véritable danger pour le système digestif et cardio-vasculaire.

Elle a souligné l’importance de ne pas surcharger l’estomac, intestins et système digestif, d’un seul coup, de plusieurs aliments en les mangeant d’emblée sans les répartir, nécessitant une digestion très importante, recommandant de ne pas commencer par des sucreries combinées à des liquides ou à des boissons froides ou chaudes. “Les nuits sont courtes pour digérer tous les aliments consommés, au moment où le corps connait un grand chamboulement pendant ce mois en raison du manque du sommeil”.

Pour ce qui est des aliments à privilégier, Mme Rhandi a conseillé de répartir les repas et d’opter pour les légumes, les fruits les soupes, Harira allégée et salades, et de se contenter d’un repas à base de protéines (viande blanche, poisson ou viande rouge pas trop grasse).

Elle a relevé que les délices ramadanesques de la tradition gastronomique marocaine, consommés avec modération, ne sont pas à bannir, en introduisant de petits changements, comme la cuisson des briouates farcies au poisson ou au poulet au four pour éviter les fritures nocives pour le système cardiovasculaire.

“On peut garder les plats traditionnels marocains bien que sucrés, mais les consommer après le Ftour en quantité raisonnable comme dessert, car les aliments très sucrés au début, risquent de surcharger notre pancréas qui va se mettre à sécréter davantage d’insuline, ce qui peut contribuer au développement du diabète et de maladies cardiovasculaires et aux atteintes à la micro-vascularisation”, a insisté la nutritionniste.

Pour ce qui est du Shour, il devrait prendre, selon Mme Rhandi, la forme d’un petit déjeuner à base de pain complet, de fromage allégé, d’huile d’olive avec du thé ou du café, et si possible des fruits pour les associer, de préférence.

“Pour les personnes ne souffrant pas de maladies métaboliques liées à l’alimentation et celles n’ayant pas envie de maigrir, elles peuvent tout de même se permettre quelques friandises traditionnelles en petite quantité en fin de repas”, tout en privilégiant les salades, les entrées et le poisson, ainsi que les produits BIO, a-t-elle conseillé.

Interrogée sur les inconvénients de ces mauvaises habitudes alimentaires pendant le mois du Ramadan, la spécialiste a fait savoir que le mélange de nombreux aliments à la fois est nocif pour les intestins et le système digestif, en particulier les personnes prédisposées à contracter des maladies métaboliques, puisque le métabolisme de base se trouve diminué le soir, et le corps ne brûle pas très bien à ce moment là et procède au stockage des graisses et des aliments consommés.

Pour les personnes prédisposées au diabète et au cholestérol, ces mauvaises habitudes risquent d’aggraver leur état de santé pendant cette période, a-t-elle prévenu, relevant que les troubles du sommeil combinés à une alimentation excessive le soir demeurent très nuisibles pour l’organisme, pouvant entraîner des chamboulements organiques et de la fatigue post-Ramadan.

La nutritionniste n’a pas manqué de rappeler l’utilité de pratiquer une activité physique régulière, de préférence vers la fin de la journée, avant la rupture du jeûne, afin d’éviter tout risque de déshydratation.

“Toute activité physique est permise, à condition qu’elle ne soit pas très intense”, a-t-elle assuré, soulignant les effets bénéfiques de la marche après le Ftour, à la fois pour la digestion et la circulation sanguine.

Elle a de même rappelé que ce mois contribue à diminuer le stress lié à l’alimentation, en permettant au métabolisme de se reposer des efforts, à longueur de journée, à commencer par la phase de mastication jusqu’à l’élimination des aliments, permettant ainsi aux cellules du corps d’être mieux oxygénées et d’éliminer les toxines.

“La meilleure conduite à tenir, au cours de ce mois, serait de rompre le jeûne en douceur avec quelques dattes, un peu d’eau, et une soupe légère, riche en féculents et sans farine, outre des protéines”, en privilégiant certains plats de la gastronomie marocaine, comme le tajine au poisson, sans pour autant consommer trop de pain et de matières grasses, a-t-elle réitéré, tout en conseillant de manger sain et en petites quantités, de boire suffisamment d’eau et de bien dormir.