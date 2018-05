Ramadan en Belgique: un mois de partage et de communion, entre traditions et spiritualité

mardi, 22 mai, 2018 à 11:00

Par Afaf Razouki

Bruxelles – Malgré leurs différences ethniques, culturelles et linguistiques, les Musulmans de Belgique sont unis lors du mois sacré de Ramadan par la même volonté de réaffirmer leur attachement aux valeurs de tolérance, de partage et de solidarité.

Les Musulmans de Belgique vivent ce moment fédérateur en communion dans une ambiance empreinte de piété et de recueillement, ayant pour seul but de se purifier l’âme et de se rapprocher de Dieu.

Dans un contexte marqué par la montée des tensions religieuses, des amalgames et des discours haineux en Europe, le Ramadan constitue également une occasion pour les Musulmans de Belgique de véhiculer l’image d’un islam de pondération et du juste milieu.

Ainsi, les organismes de représentation des musulmans de Belgique et le tissu associatif redoublent d’efforts tout au long du mois sacré pour promouvoir la coexistance et le vivre ensemble à travers une multitude d’actions et d’initiatives.

C’est dans ce cadre que le Rassemblement des Musulmans de Belgique (RMB) a accueilli à la veille du mois de ramadan, une délégation d’Imams et Morchidates, venus du Maroc, spécialement pour officier aux prières et animer des conférences dans différentes mosquées et lieux de culte islamique.

Par ailleurs, le Conseil Européen des Ouléma Marocains organise, comme chaque année, des conférences et des ateliers au profit des jeunes musulmans dans le but de les sensibiliser aux questions du vivre-ensemble et de la religion.

Outre l’accomplissement du devoir religieux, le Ramadan est également synonyme de traditions ancestrales authentiques qui résistent à l’épreuve du temps pour se transmettre de génération en génération.

Dans ce contexte, les Marocains de Belgique s’évertuent à perpétuer dans leur pays d’accueil, ces rituels inhérents au mois sacré dans leur pays d’origine, portés par la nostalgie à des habitudes que d’aucuns estiment anodines, mais qui font à leurs yeux toute la différence, et par la fierté de mettre en avant leur identité culturelle dans une société cosmopolite.

Assoiffés de recréer l’ambiance ramadanesque marocaine sans pareille en Belgique, ils s’en donnent à coeur joie pour préparer des tables de”ftour” ou de “shour” à la marocaine qui leur rappellent leurs origines et leur fait oublier, même momentanément, le dépaysement et l’éloignement.

Ainsi, ils ne lésinent pas sur les moyens pour se procurer tout dont ils ont besoin afin de faire opérer la magie et concocter tous les délices qui font la spécificité du mois sacré au Maroc.

Pour constater cette effervescence, il suffit de faire un tour au marché du parvis Saint-Jean-Baptiste à la commune de Molenbeek qui, loin de la réputation et des clichés qui lui collent suite aux attentats de Paris et de Bruxelles, prouve aujourd’hui que la diversité peut être une force avec toutes les communautés qui s’y côtoient en toute cohésion.

Pris d’assaut très tôt le matin par les acheteurs, ce marché offre une expérience olfactive et visuelle unique où les senteurs et les couleurs ne laissent personne indifférent.

Epices, olives, fruits secs, viande, légumes, fruits frais…tout ce dont on a besoin pour préparer les mets succulents typiquement marocains sont soigneusement étalés aux côtés d’autres gourmandises traditionnelles incontournables sur la table marocaine pendant le mois de Ramadan.

Abdellah, venu faire ses courses explique à la MAP qu’il veille à célébrer le Ramadan dans les pures traditions marocaines, en famille, autour d’une table bien garnie.

“Nous tenons également lors de ce mois béni à consolider les liens familiaux et avec les membres de la communauté marocaine en se retrouvant pour la rupture du jeune ou après la prière de Tarawih pour faire revivre les soirées ramadanesques à la marocaine”, relève ce sexagénaire, établi en Belgique depuis plus de 30 ans, qui affirme, toutefois, avec une pointe de nostalgie que l’ambiance au Maroc est “inégalable”.

En préservant ces traditions, “nous voulons surtout renforcer l’attachement de nos enfants à leurs racines pour leur permettre de mieux vivre leur identité multiple”, souligne-t-il.

Il s’agit également de leur inculquer les vertus du Ramadan et les sensibiliser sur la signification spirituelle de ce mois béni et ses bienfaits divers, ajoute-t-il.

A l’instar de leurs coreligionnaires, les marocains de Belgique multiplient lors de ce mois sacré les actes de générosité et d’entraide qui reflètent l’esprit de partage et de cohésion qui règne lors de ce mois béni.

Cet élan de solidarité se manifeste notamment à travers des ruptures collectives du jeûne, des repas d’iftar gratuits offerts par des associations et des restaurants, ainsi que des actions de collecte de dons.

Malgré la distance qui les sépare de leurs pays d’origine, les longues heures de jeûne et le rythme de vie contraignant, les Musulmans de Belgique persistent à célébrer le mois sacré du Ramadan dans un climat de quiétude et de piété où traditions et spiritualité font bon ménage.