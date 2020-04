Ramadan en Tunisie: Piété, confinement et quelques petits excès…

lundi, 27 avril, 2020 à 11:43

Tunis – Au moment où l’humanité est actuellement confrontée à une crise peut-être la plus grave qu’elle ait connue depuis des lustres, la Tunisie, à l’instar des autres pays musulmans, accueille le mois du Ramadan dans une atmosphère certes de piété et d’abstinence, mais également et surtout d’inquiétude et de questionnement.

En attendant que l’orage passe et que la vie normale reprendra ses droits, le pays est condamné à vivre autrement un Ramadan qui n’aura pas certainement le même goût et ne dégagera pas la même atmosphère qui lui est tout le temps propre, mais il ne perd pas pour autant son charme ni de sa forte charge spirituelle.

Même si les autorités s’orientent vers un allègement du couvre-feu et du confinement total imposés, depuis le 22 mars dernier, il n’en demeure pas moins que le pays vivra cette année un ramadan pas comme les autres.

A cause de coronavirus, tout le monde sera contraint durant ce mois à rester sur ses gardes, plus ou moins confiné et obligé à respecter scrupuleusement les règles sanitaires les plus élémentaires pour échapper à ce maudis virus, venu perturber tout, tout changer, tout remettre en question : rythme de vie et façon même d’observer le jeûne et de sa rupture.

Ce mois de rupture avec les us et habitudes séculaires et aussi l’abstinence n’exclut pas pour autant la propension des Tunisiens pour la bombance, le consumérisme ou la recherche du lucre pour certains.

En dépit du caractère exceptionnel du contexte, l’on se demande si les Tunisiens allaient, tout le long de ce mois, résister à leurs rituels, faire leurs emplettes dans des marchés souvent bondés ou le tour des magasins où les queues ne finissent pas de s’allonger ou à emprunter des moyens de transport publics surchargés.

En ces temps pénibles, alors que l’abstinence et la piété devraient être la règle, la vie diurne et nocturne pendant ce mois de tous les paradoxes devient propice à tous les excès et à tous les abus. Spéculation, hausse illicite des prix, pratiques frauduleuses et autres manœuvres deviennent légion.

La fièvre acheteuse qui survient en pareille période est mise à profit par les commerçants de toutes sortes pour imposer leur loi parce qu’on ne s’interdit rien, on rouspète mais on se plie à l’exigence même si cela grève le budget familial.

On s’en soucie comme une guigne de ces travers, puisque dans la psychologie du jeûneur tunisien, la fin justifie les moyens. On achète viande, légumes, fruits, délices et habits neufs pour l’Aïd, quel qu’en soit le prix, quelles qu’en soient les conditions.

Pour cela, les autorités tunisiennes, notamment le ministère du Commerce, procèdent des mois à l’avance à des préparatifs pour assurer un approvisionnement normal, éviter les pénuries en constituant pour la circonstances d’importantes réserves et en procédant le cas échéant à des importations de viande rouge notamment pour éviter une escalade vertigineuse des prix.

Quand la consommation explose, il ne faut pas s’étonner de voir la moyenne des dépenses alimentaires du Tunisien augmenter d’environ 34% au cours de ce mois par rapport au reste de l’année.

Même confiné, le Tunisien ne sera pas mieux loti chez lui. Les chaînes de télévision habituées à préparer une grille spéciale à cette occasion, avec une profusion de sitcom, de feuilletons, d’émissions récréatives (caméra caché…) ont été pour la plupart cueillies à froid par l’épidémie empêchées de poursuivre le tournage de leurs programmes en raison du confinement total.

La vie nocturne dans la cité, d’ordinaire intense et colorée, s’annonce calme et plate. Dans de telle situation exceptionnelle, fini les randonnées dans la Médina de Tunis qui s’illumine de mille et une lumières, les veillées en groupes, les soirées dans les festivals et même les prières des “Tarawih” dans les mosquées. La menace qui ne finit pas de s’étendre et de coûter la vie à de nombreuses personnes, est là pour dissuader les plus coriaces.

Se contenter du peu, se résigner à l’évidence et accepter de vivre autrement selon une autre organisation sera la devise de la majorité des Tunisiens pour ce mois saint. Ils prendront leur mal en patience. Parce que leur santé n’a pas de prix, ils se contenteront d’observer une attitude d’ascèses, seront constamment plus proches de leurs familles, plus enclins à s’entraider et à mieux se connaitre et à rattraper le temps perdu.

L’épidémie de coronavirus étant un test majeur qui s’est imposé à tout le monde montrant de surcroît que la vie en vaut un tel sacrifice.