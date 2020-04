Ramadan : Malgré le confinement, les femmes d’Al Hoceima montrent l’étendue de leurs talents culinaires

vendredi, 24 avril, 2020 à 16:31

Par -Azzerlarab Moumeni-

Al Hoceima – Malgré la situation de confinement et les mesures imposées par l’état d’urgence sanitaire dans le but de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus au Maroc, les femmes de la province d’Al Hoceima s’évertuent à préparer les plats caractéristiques du ramadan, faisant appel à leurs talents culinaires à l’occasion de la venue du mois sacré.

Diversifiée et riche en saveurs, on retrouve dans la table du ftour dans la région du Rif, des spécialités traditionnelles populaires que l’on retrouve aussi dans d’autres régions du Royaume, telles que chebakia, sellou, sfouf ou encore briouates.

Sans oublier la traditionnelle soupe harira, vaste champ de créativité où l’on ajuste les ingrédients et les condiments selon les goûts et les préférences, avant d’être servie à l’heure de la rupture du jeûne dans une ambiance conviviale.

Parmi les plats traditionnels et préférés des habitants de cette province, en période de ramadan, on retrouve aussi la soupe “Iouzan”, préparée à base d’orge et de lait.

Par ailleurs, le poisson, de part ses vertus nutritionnelles, devient un élément incontournable de la table du ftour pendant ce mois sacré, en particulier la sardine très prisée dans cette région du Rif et que l’on prépare sous différentes formes.

Parmi les traditions inhérentes au mois sacré, la célébration des enfants qui jeûnent pour la première fois. Il s’agit de les habituer, dès leur enfance, au jeûne mais aussi à la joie ressentie après la rupture du jeûne.

Interviewée par la MAP, Fatima, femme au foyer, a indiqué que le premier jeûne des enfants se fête selon les traditions et les coutumes de la région, en veillant à habiller les enfants de vêtements traditionnels pour cette occasion chère aux familles.

Malgré la conjoncture actuelle, les marchés d’Al Hoceima sont approvisionnés normalement et sont particulièrement fréquentés durant ces jours précédant le ramadan. Les habitants font leurs emplettes auprès des commerçants pour se procurer les denrées nécessaires à la préparation des plats du Ramadan.

Rappelant que les services concernés au niveau de la province ont renforcé le contrôle sur le terrain pour s’assurer de l’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires et surveiller les prix, tout en veillant à garantir la qualité des produits et à empêcher toutes les pratiques de monopole et de spéculation sur les prix.