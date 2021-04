Ramadan, un mois des petits métiers par excellence

jeudi, 29 avril, 2021 à 13:19

Par Salma EL BADAOUI

Casablanca – Au-delà de son caractère religieux, Ramadan constitue une occasion pour la floraison de certains petits métiers qui font surface et s’adaptent aux contingences du jeûne avant de disparaître après l’Aïd, générant des revenus considérables pour une bonne frange de citoyens.

Chaque année, nombreux sont ceux qui saisissent cette période de grande consommation pour s’adonner à ces jobs ramadanesques afin d’améliorer leur situation financière et lutter contre les affres du chômage.

Pour tirer profit de la manne durant ce mois sacré, des commerces vont même jusqu’à convertir leur activité principale pour faire mieux correspondre leur offre aux besoins de la clientèle. Des métiers font surface, d’autres disparaissent, des produits connaissent un engouement, tandis que d’autres sont de moins en moins prisés. Aucun commerce ne semble échapper au changement.

Dans des locaux loués pour l’occasion, des vendeurs occasionnels se spécialisent, tout au long de Ramadan, dans la commercialisation des incontournables gourmandises marocaines de toutes sortes: chebbakya, briouates, feuilles de pastilla, des variétés de boissons et de jus conçus à base de fruits, ou même dans la vente au détail de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et de poterie.

Ces activités font travailler des familles de jeunes et moins jeunes, mais aussi des femmes de différentes tranches d’âge, généralement de conditions modestes et qui se tournent de plus en plus vers ces petits métiers durant Ramadan.

Fatiha, vendeuse de feuilles de pastilla, trouve son compte dans ce petit commerce occasionnel. En effet, une longue file d’attente, composée majoritairement de femmes, s’allonge jusqu’à la porte de la boutique voisine pour récupérer leurs commandes.

“Chaque année je m’adonne à ce commerce. Je vends cet ingrédient indispensable pour la réalisation des briques et qui sert aussi à préparer d’autres gourmandises de notre cuisine marocaine”, nous a confié cette trentenaire qui se réjouit d’avoir gagné autant de clients dans un laps de temps aussi court.

“Je vends aussi du baghrir et du meloui aux gens du quartier. Ainsi, je leur procure les traditionnels mets du ramadan à petit prix sans qu’ils aient besoin d’aller les chercher loin”, a-t-elle ajouté.

Aussi en cette période, la vaisselle de cuisine fait partie des produits qui font la bonne affaire des commerçants. Dans l’un des marchés populaires, Abdelouahed semble bien trouver le filon à travers la revente de ces produits.

“J’achète toutes sortes de vaisselle auprès des grossistes et je les revends au détail surtout en cette période de Ramadan. Ce sont des ustensiles très prisés par les femmes. De ce fait, je fais un bon chiffre d’affaires grâce à ce mois béni”, a-t-il dit.

Cette activité fait ainsi l’affaire des grands commerçants. D’ailleurs leur marchandise s’écoule plus rapidement. D’autres ont même dû geler momentanément leur gagne-pain pour se lancer dans cette activité.

Habituellement vendeur de jouets pour enfants, Said dit vouloir profiter de l’importante demande d’ustensiles sur le marché. “En Ramadan, les femmes préfèrent changer de vaisselle pour faire plaisir à leurs familles”, a-t-il fait savoir.

L’introduction de nouveaux produits vise principalement à maintenir un certain niveau et rythme de travail, d’après Saïd qui a expliqué que “cela nous permet aussi de rester en activité et de nous occuper en cette période où l’on subit de plein fouet les effets de la crise”.

Le Ramadan reste une belle opportunité qui vient booster le business des commerçants durant cette période de l’année.

Un mois sacré durant lequel les petits métiers se multiplient, les boulots provisoires se répartissent, mais l’occasion également pour les citoyens de s’approvisionner et de consommer volontiers.