Ramadan, une aubaine pour certains métiers saisonniers

mardi, 12 juin, 2018 à 10:50

Par Sara OUZIAN et Fatima Zahra BELARBI

Rabat – Mois de piété, de rédemption et de spiritualité, le Ramadan est aussi une aubaine pour certains métiers saisonniers qui foisonnent en cette période où la privation du jour alimente les excès nocturnes et fait monter crescendo la consommation.

Pour tirer profit de la manne ramadanesque, nombre de commerces éphémères fleurissent partout dans les rues en cette période proposant les traditionnels mets du ramadan, des desserts préparés et plein d’autres petits-plats et gourmandises.

Durant ce mois, certains commerces vont même jusqu’à convertir leurs principales activités pour faire mieux correspondre leur offre aux besoins de la clientèle.

Ibrahim, employé dans une laiterie à la Médina de Rabat affirme que le magasin adapte son offre depuis sa création il y a plus de 40 ans et propose en ce mois de Ramadan une gamme de produits spécialement conçus pour la circonstance pour satisfaire une demande de plus en plus croissante.

Ce trentenaire a fait savoir que la laiterie ne limite pas ces activités à la vente des produits usuels (Raib, Jben et jus) pour éviter la stagnation de l’activité. “Cette nouvelle adaptation est nécessaire car la demande sur les produits traditionnels de la laiterie baisse d’une manière drastique durant la journée”, a-t-il expliqué.

L’introduction de nouveaux produits vise principalement à maintenir un certain niveau et rythme de travail. “Cela nous permet aussi de rester en activité et de nous occuper en cette période où l’on subit de plein fouet la concurrence l’informel”, a-t-il précisé.

Justement c’est non loin de la laiterie d’Ibrahim qu’un marchand ambulant de Jben (fromage frais) a installé sa charrette dans l’espoir de capter une partie de la clientèle de celle-ci.

Cet homme de 60 ans qui exerce divers petits boulots au cours de l’année, se focalise, depuis une trentaine d’année durant le mois sacré du ramadan, uniquement sur la vente du Jben.

Ramadan est une saison où la concurrence s’accentue et où les prix flambent face à la forte demande sur cet aliment, nous affirme ce père de famille, qui justifie son choix de proposer des prix inférieurs à ceux pratiqués par les laiteries par le fait de vouloir toucher une clientèle plus large et partant accroître ses recettes.

Les bonnes affaires liées à cette période ne se limitent pas aux biens de consommation, Sabah, gérante d’un salon de coiffure, nous explique que son commerce connaît une affluence massive lors des derniers jours du Ramadan, particulièrement lors du 27è jour du mois sacré.

“Durant la cérémonie du 27è jour du ramadan, nous faisions appel à des animateurs, des photographes, des tatoueuses au henné pour orner les jeunes filles et commémorer cette occasion”, a-t-elle dit.

Cette soirée spéciale est fort génératrice de revenus pour le salon et permet de compenser le gain manqué que l’on observe au cours des jours du ramadan, a-t-elle relevé, notant que la location des babouches et habits traditionnels font fureur chez les jeunes filles.

Aucun commerce ne semble échapper à cette fureur chronique qui caractérise le mois sacré. Des métiers font surface, d’autres disparaissent, des produits connaissent un engouement inégalé, tandis que d’autres sont de moins en moins prisés. Néanmoins, ce changement dans les habitudes de consommation n’entame en rien les valeurs de partage, de solidarité, d’entraide et d’empathie qui constituent le socle de la culture et de la société marocaine.