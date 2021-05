Le rapport du CSMD, un document de référence ayant établi un diagnostic de la situation du développement au Maroc (universitaire)

vendredi, 28 mai, 2021 à 22:39

Marrakech – Le rapport général de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD) présenté mardi dernier, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI représente un document de référence qui a établi un diagnostic détaillé et précis de la situation actuelle du développement au Maroc, a affirmé vendredi à Marrakech, M. Mohamed Bentalha Doukkali, professeur des sciences politiques à l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech.

L’élaboration de ce rapport vise à accélérer la transition du Maroc vers un nouveau modèle de développement qui consacre la complémentarité entre un Etat puissant et une société forte, a souligné ce politologue dans une déclaration à la MAP.

Dans ce contexte, cet universitaire a souligné que ce document est aussi porteur d’une vision se focalisant sur les solutions et les réponses à plusieurs problématiques et d’une dimension proactive visant à définir les contours d’un modèle de développement capable de bâtir avec confiance, le Maroc de demain.

Par ailleurs, ce politologue a fait remarquer que le rapport a soulevé les principaux problèmes décelés dans le modèle marocain de développement, dont l’absence d’homogénéité entre la vision de développement et les politiques publiques, une faible convergence entre ces politiques, la lenteur de la transformation structurelle de l’économie en raison du coût élevé des facteurs de production qui se posent comme véritable frein à la compétitivité des entreprises, et une faible ouverture sur de nouveaux acteurs plus innovants et plus compétitifs.

Il s’agit aussi de la limite du secteur public à présenter des services à accès facile et de qualité, ainsi que d’un fossé existant entre certaines lois et la réalité sociale en plus du poids de la bureaucratie, a-t-il précisé.

Le rapport insiste sur la nécessité de la mise en place de deux mécanismes pour la mise en œuvre du nouveau modèle de développement, dont le Pacte national de développement visant à consacrer l’engagement de toutes les forces vives de la nation pour un nouveau horizon de développement à référence commune.

Le rapport préconise aussi la mise en place d’un mécanisme de suivi et d’impulsion des chantiers stratégiques de développement et le pilotage du changement, a-t-il insisté.

Le rapport général de la CSMD a été présenté lors d’une cérémonie présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mardi au Palais Royal de Fès, rappelle-t-on.

Ce nouveau modèle de développement, qui définit une ambition nationale et propose un chemin du changement crédible et réalisable, résulte d’une interaction large avec plusieurs franges de la population sur leurs lieux de vie, notamment dans les territoires les plus reculés du pays.