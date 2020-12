Le rapprochement maroco-israélien, une très grande chance pour le Maghreb et le Moyen Orient pour retrouver la paix (universitaire)

mercredi, 23 décembre, 2020 à 18:56

Marrakech – Le rapprochement entre le Maroc et Israël représente une très grande chance pour le Maghreb et le Moyen Orient pour retrouver la paix, la stabilité et la sécurité régionale qui fait défaut à cette partie du monde menacée par le séparatisme, l’extrémisme et l’hyperterrorisme, a souligné le professeur de sciences politiques à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, Dr. Mohsine El Ahmadi.

“La paix ne peut se faire qu’en créant des conditions favorables, notamment celles qui tendent à assurer un climat de confiance mutuelle entre les Etats et les peuples, en particulier en matière de liberté de circulation, de transport et d’échanges”, a relevé cet universitaire dans une déclaration à la MAP.

Le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a mis en œuvre le processus bilatéral de reprise des mécanismes de coopération et des échanges officiels avec l’Etat d’Israël, dans la continuité de la dynamique de reconnaissance de la marocanité du Sahara par l’administration américaine, a-t-il expliqué, faisant remarquer, dans ce cadre, qu’il ne s’agit aucunement de normalisation avec l’Etat hébreu, mais juste d’une reprise des relations qui ont été amorcées en 1994 sous le règne de Feu SM Hassan II et gelées en 2002 à cause de la divergence des points de vue sur le sujet du processus de paix au Proche-Orient.

Après avoir affirmé que l’engagement de SM le Roi Mohammed VI et Ses efforts en faveur du renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique du Nord comme au Moyen Orient ne connaissent pas de répit, M. El Ahmadi a noté que les mesures d’Etat portant sur l’ouverture des espaces aériens entre le Maroc et Israël aux compagnies aériennes des deux pays pour transporter leurs citoyens vers le Maroc, la reprise des contacts et des relations diplomatiques officiels, la promotion d’une coopération économique bilatérale dynamique et innovante, ainsi que la réouverture des bureaux de liaison à Rabat et à Tel Aviv ont été les traits saillants de ce nouveau souffle diplomatique entre les deux pays.

Et de relever que “la paix a besoin de stratégie ainsi que de grands hommes stratèges, incarnés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président américain Donald Trump qui a délégué son Conseiller M. Jared Kushner pour mettre en œuvre une stratégie de longue haleine depuis sa visite au Maroc en mai 2018 avec le résultat que le monde a salué, à savoir celui de la reconnaissance pleine et entière de l’intégrité territoriale du Maroc”.

L’universitaire a conclu que SM le Roi Mohammed VI, en Sa qualité d’Amir Al-Mouminine et de Président du Comité Al Qods, a clairement insisté sur le fait qu’une paix achevée, durable et juste ne peut se faire entre Israéliens et Palestiniens, envers qui le Royaume du Maroc a une sympathie toute particulière et un engagement quasi-spirituel, que sur la base de deux Etats vivant côte à côte dans la paix et la sécurité et de la sauvegarde du caractère musulman de la Ville Sacrée pour les trois religions du Livre.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a reçu, mardi au Palais Royal de Rabat, une délégation composée de M. Jared KUSHNER, Conseiller principal du Président des Etats-Unis d’Amérique, M. Meir BEN-SHABBAT, Conseiller à la Sécurité Nationale de l’Etat d’Israël et M. Avrahm Joel BERKOWITZ, Assistant spécial du Président des Etats-Unis d’Amérique et Représentant spécial pour les négociations internationales.

A l’issue de cette audience, une Déclaration Conjointe entre le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et l’Etat d’Israël, a été signée devant Sa Majesté le Roi par le Chef du Gouvernement, M. Saad Eddine El Otmani, M. Jared KUSHNER et M. Meir BEN-SHABBAT.