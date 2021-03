Le réalisateur et scénariste marocain Mohamed Ismaïl tire sa révérence

dimanche, 21 mars, 2021 à 1:03

Rabat – Le réalisateur et scénariste marocain Mohamed Ismaïl est décédé samedi soir à Casablanca à l’âge de 70 ans, des suites d’une longue maladie, apprend-on auprès de sa famille.

Né en 1951 à Tétouan, feu Mohamed Ismaïl a produit et réalisé de nombreux films, séries, pièces théâtrales et émissions de variété depuis qu’il a intégré la Télévision marocaine en 1974.

Le défunt compte à sa filmographie une dizaine d’œuvres, notamment les téléfilms “Pourquoi pas” (2005) et “Allal al Kalda” (2003), ainsi que “Awlad Lablad”, produit en 2009, “Adieu mères” (2007) et “Aouchtam” (1996).

Certaines de ces œuvres ont été primées dans plusieurs festivals sur la scène internationale. Il a notamment reçu le Prix du meilleur scénario au festival du film indépendant de Bruxelles pour son film “Ici et là”, l’Étoile d’or du meilleur téléfilm pour “Allal al Kalda” et le Prix de réalisation et Grand prix du festival international des télévisions arabes au Caire.

Le défunt sera inhumé dimanche à Martil, selon la même source.