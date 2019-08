La réalisation du développement global nécessite une bonne et parfaite mise en oeuvre de la régionalisation avancée et de la Charte de la déconcentration

Casablanca- La réalisation du développement global nécessite une bonne et parfaite mise en oeuvre de la régionalisation avancée et de la Charte de la déconcentration administrative, en tant qu’outils efficaces au service de la promotion de l’investissement territorial productif et de la justice spatiale, a affirmé le chercheur universitaire, Atiq Essaid.

Nonobstant le progrès juridique et législatif enregistré dans ce domaine, l’administration publique souffre toujours de dysfonctionnements qui empêchent la simplification des procédures, la promotion des investissements et la réalisation du développement spatial équilibré et durable, a-t-il indiqué, dans une déclaration à la MAP après le discours prononcé par SM le Roi à l’occasion du 66ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Selon Essaid, il est temps pour que les administrations publiques passent en institutions actives et entreprenantes, orientées vers l’investissement de toutes les ressources disponibles en vue de permettre l’accompagnement de cette nouvelle étape des chantiers de développement.

Le modèle de développement escompté constituera le fondement d’une nouvelle étape et servira de base solide à l’émergence d’un nouveau pacte social au sein duquel tous les acteurs seront engagés selon une approche participative impliquant l’ensemble des forces nationales, a-t-il souligné.

À cet égard, il a fait observer que SM Le Roi Mohammed VI, à travers ce discours, a tracé une feuille de route qui débouchera sur la mise en œuvre du nouveau modèle de développement afin de garantir le parachèvement du processus de la réforme globale de L’État et la mise en place d’une révolution renouvelée et continue plaçant le citoyen au centre de tout développement.