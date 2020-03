Recette chirurgicale : Un trio féminin en quête du goût

jeudi, 5 mars, 2020 à 15:35

-Par Boutaina Rafik-

Rabat – Trois femmes, 3 expériences différentes et une passion commune, la critique gastronomique. Inès, Imane et Nada animent un compte Instagram auquel elles ont choisi le nom très original de “recette chirurgicale”.

Ces jeunes femmes sont un véritable couteau-suisse. Étudiantes en médecine, ces passionnées de food sont par occasion des community managers. Elles animent, en plus de leur compte Instagram, les pages d’autres marques. Elles étudient, font les gardes et trouvent du temps pour la passion qui les a réuni. Avec à leur compte, 56.900 abonnés, le trio s’efforce de rester authentique sans jamais pénaliser les restaurants ou abuser des éloges.

Le plat doit se montrer avant d’être dégusté, c’est la vraie devise du trio féminin. Armées de leurs smartphones, ces jeunes femmes passent plusieurs minutes à choisir les angles, les lumières, les pauses…Elles passent d’un coin à l’autre, multiplient les prises avant de se livrer au jeu. Il faut par la suite tester, goûter et rendre compte des plats, du service et de l’ambiance du restaurant.

Consciente de l’impact du bouche-à-oreille 2.0, le trio féminin s’efforce de garder son objectivité. Elles ne sont pas affectées par les commentaires négatifs de certains internautes et souhaitent réaliser un guide des restaurants de Rabat et éventuellement du Maroc, un guide culinaire qui soit à l’exemple de TripAdvisor.

Le travail du goût, la passion des produits et la visite de plusieurs endroits par semaine leur permettent de se retrouver en dehors des salles stérilisées et des amphithéâtres de la faculté de médecine. Elles cherchent à découvrir de nouveaux endroits et à partager leurs expériences gustatives avec les abonnés.

“Étant jeunes étudiantes, on sortait toujours aux mêmes endroits et on mangeait toujours la même chose, et parfois on recevait des invitations d’amis et des stories de nouveaux restaurants, du coup nous avons décidé de les rassembler dans une page d’où la création de recette chirurgicale”, explique Imane dans une déclaration à la MAP.

L’aventure a commencé en novembre 2016. Les trois jeunes femmes animent le compte ensemble, prennent les photos, décident des stories et répondent aux messages. Elles ont également créé un site web qui leur permet de catégoriser leurs critiques par villes, pays et qui permettrait aux internautes de commenter et d’annoter les publications.

Malgré leur jeune âge, ce trio féminin est l’exemple même du dynamisme et de l’organisation. Entre études, sports et leur passion gastronomique, les jeunes femmes avouent que c’est très difficile de s’organiser. “On est obligées de préparer un planning en avance pour pouvoir publier régulièrement”, explique Imane.

La timide Inès, la méticuleuse et très organisée Imane et la très inspirée Nada, trois femmes différentes, trois futures médecins, et un seul drive, “recette chirurgicale” est un trio exceptionnellement inspirant qui rappelle le dynamisme des jeunes et la créativité pouvant émerger d’une passion commune.