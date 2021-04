Recherche et innovation: la coopération Maroc-UE augure de belles perspectives

jeudi, 15 avril, 2021 à 17:05

Rabat – La coopération entre le Maroc et l’Union européenne dans les domaines de la recherche et de l’innovation augure de belles perspectives, notamment après le lancement du processus d’association du Royaume au Programme-Cadre Horizon Europe, a assuré, jeudi à Rabat, le ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi.