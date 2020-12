La reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, une belle consécration de la diplomatie nationale (doyen)

samedi, 12 décembre, 2020 à 12:46

Meknès – La reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara est une belle consécration de la diplomatie nationale, a affirmé le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès, Abdelghani Bouayad.

‘’La décision du Président américain Donald Trump de reconnaitre la pleine souveraineté marocaine sur l’ensemble de son Sahara est également un pas décisif dans l’Histoire de la paix’’, a déclaré M. Bouayad à la MAP.

Cette décision confirme que la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la seule base d’une solution juste et durable pour une paix et une prospérité durable, a-t-il ajouté, mettant en relief l’importance de l’ouverture par les États-Unis d’un consulat à Dakhla pour encourager le développement économique et social avec le Maroc, au profit notamment de nos provinces du Sud.

Pour l’universitaire, ‘’la reconnaissance américaine vient renforcer la grande dynamique de la confirmation de la marocanité de notre Sahara, attestée par le soutien inconditionnel de plusieurs pays amis et les décisions de nombreux pays d’ouvrir des consulats dans nos Provinces du Sud’’.

La décision américaine intervient également après l’intervention énergique et catégorique des Forces Armées Royales à Guerguerat pour maintenir la sécurité et la stabilité dans la région et garantir la libre circulation des biens et des personnes, a-t-poursuivi.