La reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, un couronnement de la diplomatie sage de SM le Roi (universitaire)

samedi, 12 décembre, 2020 à 11:50

Marrakech – La reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara est un couronnement de la diplomatie sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a affirmé le doyen par intérim de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech, Zakaria Khalil.

Dans une déclaration à la MAP, M. Khalil a expliqué que “cet exploit diplomatique réalisé par le Maroc est le fruit des efforts soutenus, menés sous l’impulsion de SM le Roi sur la base d’une stratégie ferme et d’une vision clairvoyante, reposant sur la protection des intérêts nationaux et la défense de l’intégrité territoriale”.

La reconnaissance par Washington de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, à travers un décret présidentiel, avec toute sa portée juridique et politique inébranlable, est l’aboutissement de ces efforts diplomatiques et de la vision clairvoyante de la diplomatie marocaine, sous la conduite éclairée du Souverain, a-t-il poursuivi.

Et M. Khalil d’enchaîner que ce décret présidentiel jette les bases d’une nouvelle ère dans les relations internationales où il n’y a plus place aux conflits artificiels qui entravent le développement, paralysent la circulation des personnes entre les pays et sapent la réalisation du développement souhaité, soulignant que “ces conflits montés de toutes pièces doivent être traités avec fermeté en vue d’y mettre fin à travers des décisions déterminantes avec des faits historiques et juridiques à l’appui”.

Le Maroc récolte ainsi les fruits de la diplomatie sage de SM le Roi, a-t-il soutenu, affirmant que d’autres réalisations économiques suivront dans la prochaine étape, à la faveur desquelles les provinces du Sud du Royaume seront érigées en une locomotive du développement à l’échelle africaine.

Pour M. Khalil, “la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara ainsi que l’ouverture d’un consulat américain à Dakhla constituent une preuve de la faiblesse des thèses des adversaires de notre intégrité territoriale et de la fragilité de leurs positions”.

“Le Maroc est dans son Sahara et le Sahara est dans son Maroc”, a-t-il dit, avant de conclure que “d’autres développements sont attendus et de nouvelles percées seront bientôt réalisées sur le plan diplomatique au sujet de la question du Sahara marocain”.