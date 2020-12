Reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara: L’Europe devrait suivre la dynamique en cours (ambassadeur)

jeudi, 24 décembre, 2020 à 18:35

Rome – L’Europe devrait suivre la dynamique en cours créée par la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur son Sahara pour tourner définitivement la page de ce conflit artificiel, a souligné Youssef Balla, ambassadeur du Maroc à Rome.

“Cette reconnaissance est importante car elle vient d’une grande puissance, d’un pays ami et d’un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU”, a rappelé M. Balla.

«Il aurait été souhaitable que l’Europe, eu égard à son passé historique et ses liens humains et économiques avec les pays de la région, soit, également, initiatrice d’une dynamique pareille visant à parvenir à une solution définitive au différend artificiel autour de la marocanité du Sahara», a affirmé le diplomate marocain dans une interview à la revue italienne «Formiche».

Répondant à une question sur la présence de certaines grandes puissances comme les Etats Unis qui se renforce de plus en plus en Afrique au détriment de l’Europe, M. Balla a indiqué que l’Europe est historiquement et économiquement liée à l’Afrique mais doit redoubler d’efforts car il y a de nouveaux acteurs qui s’y installent aujourd’hui et se livrent à une rude concurrence.

Dans ce contexte, a-t-il expliqué, «l’action européenne, principalement à travers la politique européenne de voisinage, est appelée à évoluer pour impliquer davantage le Sud dans les décisions qui le concernent et créer des synergies aux niveaux local, régional et continental», rappelant à cet égard que le Maroc s’est engagé avec l’UE à consolider un partenariat solide, innovant et réactif en phase avec les enjeux du moment.

L’ambassadeur a, par ailleurs, expliqué la portée de la reprise des relations entre le Maroc et Israël au service de la paix.

«La réactivation de ces relations, qui existaient depuis des années en raison de l’importance de la communauté juive marocaine en Israël et dans le monde, servira d’instrument pour rétablir la paix et renforcer le rapprochement », a-t-il expliqué, précisant que «la communauté internationale reconnaît le rôle important du Maroc dans le processus de paix au Moyen-Orient” et que “la cause palestinienne est dans le cœur de tous les Marocains, à leur tête SM le Roi Mohammed VI».