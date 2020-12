La reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara accentue l’isolement des positions régionales allant à contre-courant (expert égyptien)

vendredi, 11 décembre, 2020 à 13:12

Le Caire – La reconnaissance du Président américain Donald Trump de la souveraineté du Maroc sur le Sahara consacre l’isolement des positions politiques régionales allant à contre-courant, a affirmé l’expert égyptien en relations internationales, Nabil Najm Edddine

La reconnaissance officielle américaine et la décision de Washington d’ouvrir un consulat à Dakhla, au Sahara marocain, sont de nature à encourager le reste des Etats, notamment occidentaux à renoncer à leur négativité en ce qui concerne ce dossier, a souligné l’expert égyptien dans une déclaration à la MAP.

Et de relever que depuis 1975 et jusqu’à présent, le Maroc a fait preuve de sagesse dans la gestion de cette question et d’un parfait respect des règles du droit international, au moment où le polisario n’a cessé de véhiculer des mensonges et fake news sur ses prétendus attaques intenses contre les Forces armées marocaines au Sahara marocain tout au long du mur de défense.

Cette décision américaine illustre la gestion avec brio de la politique extérieure du Maroc qui exerce ses droits souverains et ne cesse d’engranger des points sur le dossier du Sahara, s’est-il félicité, notant que cette démarche a abouti avec la reconnaissance du plus puissant pays de la planète de la souveraineté du Royaume sur le Sahara.

Sans nul doute, a poursuivi l’expert égyptien, la date d’hier restera dans les annales et constituera un jour historique et un tournant dans la question du Sahara marocain qui fait partie intégrante du territoire du Royaume.