La reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur son Sahara, un véritable espoir pour l’avenir de la région (académicien)

vendredi, 11 décembre, 2020 à 13:20

Strasbourg – La reconnaissance américaine de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara constitue un véritable espoir pour l’avenir de la région, a souligné le professeur Jean Marie Heydt.

«La décision américaine était espérée, elle était attendue, et aujourd’hui elle se concrétise par la voix de son Président. C’est une formidable nouvelle pour le devenir des enfants, celui de ces femmes et de ces hommes qui depuis des décennies ne connaissent qu’une seule situation, celle de la peur du lendemain », a affirmé l’universitaire franco-suisse dans une déclaration à la MAP.

Il a indiqué que “cette région marocaine va enfin pouvoir connaître une véritable évolution sociale et un développement économique dans un environnement de paix”, notant que cette reconnaissance est “le résultat de longues et profondes relations entre les deux Etats où SM le Roi Mohammed VI, par sa volonté d’offrir au peuple marocain un avenir meilleur, est parvenu à faire entendre la voix de l’Histoire marocaine avec un grand H».

Certes, a-t-il expliqué, «la communauté internationale avait déjà, et à maintes reprises, reconnu cette région comme relevant du Royaume. Certes, l’Union européenne avait aussi conclu des accords importants qui attestent de cette reconnaissance. Certes encore quelques pays avaient pris l’importante décision d’implanter leur représentation diplomatique à Dakhla, et bien évidemment les Nations-Unies s’étaient prononcée par plusieurs résolutions et avaient œuvré pour le maintien de la paix en créant et prolongeant le mandat de la MINURSO».

“La plus-value de toutes ces avancées se concrétise aujourd’hui par la décision d’un grand Etat, les Etats-Unis d’Amérique, qui ouvre ainsi la voie vers une généralisation de cette reconnaissance”, a souligné l’académicien franco-suisse, estimant que «le travail intense, de longue date et de grande profondeur de la diplomatie marocaine sous l’égide de SM le Roi, se trouve ainsi récompensé ».

SM le Roi Mohammed VI a eu, jeudi, un entretien téléphonique avec le Président américain Donald Trump au cours duquel ce dernier a informé le Souverain de la décision des Etats-Unis de reconnaître, pour la première fois de leur histoire, la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara Marocain.

A titre de première concrétisation de cette initiative souveraine de haute importance, les USA ont décidé l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains et de contribuer au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud.