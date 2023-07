La reconnaissance par Israël de la Marocanité du Sahara, une autre preuve de la crédibilité de la diplomatie marocaine (académicien)

mercredi, 19 juillet, 2023 à 18:22

Tétouan – La reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara représente une autre preuve de la crédibilité de la diplomatie marocaine et de son discours politique, a affirmé le président du département du droit public à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Tétouan, Khalid Benjeddi.

“Cette décision est de nature à instaurer des relations d’amitié solide, de même qu’elle augure d’une grande coopération politique et économique entre le Maroc et Israël, dont les responsables ont exprimé à plusieurs reprises leur attachement aux liens sociaux qui les lient au Maroc”, a relevé M. Benjeddi dans une déclaration à la MAP.

Dans ce contexte, ce chercheur a tenu à rappeler que le Maroc bâtit ses relations politiques et diplomatiques sur des bases solides et claires, notant que l’Etat d’Israël a emboité le pas aux grandes puissances mondiales influentes, qui ont une forte présence régionale et au sein des organisations internationales.

Selon M. Benjeddi, l’évolution fluide et accélérée des relations maroco-israéliennes annonçait que la décision d’Israël était “imminente”, relevant que la conviction d’Israël de la marocanité du Sahara va pousser d’autres pays à surmonter “les positions grises et ambiguës” et à adopter le réalisme politique et reconnaitre la marocanité du Sahara.

Dans ce sens, cet académicien a noté que la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara vient confirmer que la diplomatie marocaine ne cesse de réaliser de grandes percées grâce à la sagesse et la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui avait souligné, dans Son discours adressé à la Nation à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple en 2022, que “le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international”. Le Souverain avait appelé par la même occasion, certains pays comptant parmi les partenaires, traditionnels ou nouveaux, du Maroc, dont les positions sur l’affaire du Sahara sont ambiguës, à clarifier et revoir “le fond de leur positionnement, d’une manière qui ne prête à aucune équivoque”, a tenu à rappeler ce chercheur.

“Cette reconnaissance est un indicateur que la diplomatie royale a engrangé plusieurs acquis et victoires en faveur de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, une réalité qui a été confirmée et reconnue par les grandes puissances internationales devant les cuisants échecs encaissés par les adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume”, a-t-il insisté.

Et de conclure que la reconnaissance de la marocanité du Sahara par de grands Etats tels que Israël augure d’un avenir politique basé sur le réalisme et les positions constructives et la défense des causes justes, que le Maroc ne ménage aucun effort pour défendre au sein des forums et organisations internationaux.