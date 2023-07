La reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara, une “avancée majeure” pour la paix (député britannique)

mercredi, 19 juillet, 2023 à 19:03

Londres – La décision d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara est une “avancée majeure pour la paix au Moyen-Orient”, a souligné, mercredi, le député conservateur britannique, Liam Fox.

La vision et l’engagement pour la paix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, porteront les relations bilatérales à un nouveau niveau et enverront un message fort au reste du monde, a indiqué M. Fox dans une déclaration à la MAP.

Il a, dans ce sens, estimé que “le Royaume-Uni doit se joindre à ses alliés et prendre position sur cette question, en soutenant le plan d’autonomie, qui est le seul moyen concret pour la région d’aller de l’avant.”

Sa déclaration fait écho à celle du membre de la Chambre des lords britannique, Stuart Polak, qui a relevé mardi que la reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur ce territoire est “un bon signe” et que “nous allons encourager le gouvernement britannique à suivre la même voie.”

Un communiqué du Cabinet Royal avait annoncé, lundi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu une lettre du Premier ministre de l’État d’Israël, Benyamin Netanyahu par laquelle il a porté à la Très Haute Attention du Souverain la décision de son pays de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

À cet égard, le Premier ministre israélien a indiqué que cette position de son pays sera “reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien”. Il a souligné, en outre, que ladite décision sera “transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques”.

Dans Sa lettre au Souverain, le Premier ministre israélien a informé qu’Israël examine positivement “l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla”, et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’État”.