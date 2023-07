La reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara donnera une impulsion au règlement de ce conflit artificiel (universitaire portugais)

jeudi, 20 juillet, 2023 à 16:15

Lisbonne – La décision de l’État d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara donnera une ”forte impulsion politique” au règlement définitif du conflit artificiel autour du Sahara marocain, a souligné l’universitaire portugais Felipe Bathe Duarte.

Dans une déclaration à la MAP, le professeur à l’université Nova de Lisbonne a indiqué que cette reconnaissance représente ”un grand pas politique” vers la résolution définitive de ce dossier, notant que cette décision renforce le soutien international au plan d’autonomie marocain et les acquis engrangés par le Royaume dans la défense de son intégrité territoriale.

Cette décision permettra, en outre, de renforcer davantage les ”fortes relations” entre le Maroc et Israël, a poursuivi l’expert, également professeur à l’institut supérieur des sciences de la police et de la sureté interne à Lisbonne, relevant que l’ouverture d’un consulat israélien à Dakhla drainera des investissements étrangers directs aux provinces du sud et confortera ainsi la position géo-économique de la ville.

Lundi dernier, un communiqué du Cabinet Royal a indiqué que SM le Roi Mohammed VI avait reçu une lettre du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, annonçant la décision de son pays de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Le Premier ministre israélien a ajouté que cette position de son pays sera “reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien” et qu’elle sera “transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques”.

Dans sa lettre au Souverain, le Premier Ministre israélien a informé qu’Israël examine positivement “l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla”, et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’État.