La reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara, l’un des succès de la diplomatie marocaine sous la conduite de SM le Roi (Pdt de la région Fès-Meknès)

mardi, 18 juillet, 2023 à 21:50

La Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger, à la Chambre des représentants a adopté, mardi, sept projets de loi portant approbation à des accords internationaux, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et du ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.