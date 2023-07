La reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara, une victoire géopolitique majeure pour une diplomatie marocaine agissante (Universitaire)

mercredi, 19 juillet, 2023 à 18:18

Tanger – La reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara constitue une victoire géopolitique d’une grande importance pour une diplomatie marocaine agissante, a souligné le Vice-doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger, Hamid Aboulas.

La diplomatie marocaine, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’appuie sur des constantes programmatiques et une vision sage et tournée vers l’avenir, a relevé l’universitaire dans une déclaration à la MAP, affirmant que cette diplomatie agissante a remporté, en l’espace de quelques années, une série de victoires géostratégiques et politiques, notamment une forte dynamique internationale de soutien à la justesse de la cause nationale.

M. Aboulas a, dans ce sens, rappelé que Sa Majesté le Roi avait affirmé, explicitement, que le dossier du Sahara est un critère “clair et simple” par lequel le Royaume mesure “la sincérité des amitiés et l’efficacité des partenariats”, ajoutant que des pays qui pèsent sur l’échiquier mondial ont soutenu le programmatisme de la diplomatie marocaine et se sont engagées dans une nouvelle dynamique visant à renforcer leur partenariat politique et économique avec le Royaume du Maroc.

L’universitaire a indiqué que ces victoires géostratégiques, dont la dernière en date est la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara et son intention d’ouvrir un consulat à Dakhla, témoignent de la bonne position dont jouit le Maroc au sein du système international, et de la solidité de ses partenariats avec les puissances influentes dans la prise de décision internationale.

Et de conclure que la cascade de reconnaissances de la marocanité du Sahara faites par des pays influents témoigne de la réalité historique de la marocanité du Sahara en tant que partie intégrante du Royaume du Maroc.