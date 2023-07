La reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, une décision “logique et d’extrême importance” (analyste américain)

lundi, 17 juillet, 2023 à 21:39

Washington – La reconnaissance par l’Etat d’Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara est une “décision logique qui revêt une importance extrême”, a souligné le vice-président de l’American Foreign Policy Council à Washington, Ilan Berman.

Dans une déclaration à la MAP, ce spécialiste des relations internationales et des questions de sécurité a expliqué que cette reconnaissance est le “moyen le plus efficace” pour raffermir le partenariat entre le Maroc et Israël, relevant que cette décision d’Etat amorce une nouvelle ère de relations entre les deux pays.

Un communiqué du Cabinet Royal avait annoncé, plus tôt dans la journée, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a reçu une lettre du Premier ministre de l’Etat d’Israël, Benyamin Netanyahu par laquelle il a porté à la Très Haute Attention de Sa Majesté le Roi la décision de l’Etat d’Israël de “reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental”.

A cet égard, le Premier ministre israélien a indiqué que cette position de son pays sera “reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien”.

Il a souligné, en outre, que ladite décision sera “transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques”.

Dans Sa lettre au Souverain, le Premier ministre israélien a informé qu’Israël examine positivement “l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla”, et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’Etat”.