La reconnaissance israélienne de la marocanité du Sahara, un nouveau soutien diplomatique qui conforte la position du royaume (El Pais)

mercredi, 19 juillet, 2023 à 18:29

Madrid – La reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara apporte à Rabat un nouveau soutien diplomatique, qui renforce sa position, souligne, mercredi, le quotidien espagnol ”El Pais”.

La décision du gouvernement israélien s’ajoute à celles de nombre d’États européens, dont l’Espagne, l’Allemagne et les Pays-Bas, qui ont soutenu la proposition marocaine d’autonomie, outre les 28 pays africains, arabes et latino-américains qui ont déjà ouvert des consulats à Laâyoune et Dakhla, indique le grand tirage.

Mettant l’accent sur l’essor du Sahara marocain, le journal relève que le Maroc a investi, ces dernières années, des sommes considérables dans les provinces du Sud et lancé un programme de développement économique et d’infrastructures d’une valeur de 77 milliards de dirhams. Il cite, à cet effet, l’autoroute côtière de 550 kilomètres jusqu’à Dakhla, où le méga-port Dakhla Atlantic, d’une valeur de 1,14 milliard d’euros, est en cours de construction, et un projet de nouvel aéroport international.

La construction d’un complexe hospitalo-universitaire est également en cours à Laayoune, ainsi que l’agrandissement d’un grand centre de formation professionnelle, qui accueille déjà des étudiants en provenance de pays africains, poursuit-on.

Un communiqué du Cabinet Royal a annoncé, lundi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu une lettre du Premier ministre de l’État d’Israël, Benyamin Netanyahu, par laquelle il a porté à la Très Haute Attention du Souverain la décision de son pays de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

A cet égard, le Premier ministre israélien a indiqué que cette position de son pays sera “reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien”. Il a souligné, en outre, que ladite décision sera “transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques”.

Dans Sa lettre au Souverain, le Premier ministre israélien a informé qu’Israël examine positivement “l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla”, et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’État”.