La reconnaissance israélienne de la marocanité du Sahara ouvre de grandes perspectives de coopération (Mitvim Institute)

mardi, 18 juillet, 2023 à 16:18

Istanbul – La décision israélienne de reconnaître la marocanité du Sahara ouvre de grandes perspectives de développement et de coopération entre les deux pays, a indiqué le président de l’Institut israélien pour les politiques étrangères régionales “Mitvim” et Senior Fellow au Middle East Institute, Nimrod Goren.

Dans une déclaration à la MAP, M. Goren, qui est également membre du Forum turco-israélien de la société civile, a souligné que le Maroc et Israël partagent de nombreux intérêts communs, et qu’il existe de grandes possibilités pour développer davantage leurs relations.

Et de noter que la décision du Premier ministre de l’État d’Israël, Benyamin Netanyahu, est susceptible de renforcer les relations entre Israël et le Maroc, ajoutant que depuis un certain temps, les responsables israéliens expriment des positions positives concernant la question du Sahara marocain.

M. Goren a également souligné l’existence d’un large soutien israélien pour le renforcement des relations avec le Maroc, ajoutant qu'”il est nécessaire de tirer profit de cela non seulement pour le bénéfice des deux pays, mais aussi pour travailler ensemble en vue de faire avancer le processus de paix israélo-palestinien”.

Et d’affirmer qu’Israël et le Maroc entretiennent depuis longtemps “une relation unique” qui repose sur une forte composante civile et culturelle, notant que la reprise des relations officielles en 2020 a constitué une évolution positive et a permis le renforcement et l’élargissement de la coopération bilatérale.

Un communiqué du Cabinet Royal a annoncé, lundi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu une lettre du Premier ministre de l’État d’Israël, Benyamin Netanyahu, par laquelle il a porté à la Très Haute Attention du Souverain la décision de son pays de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

A cet égard, le Premier ministre israélien a indiqué que cette position de son pays sera “reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien”. Il a souligné, en outre, que ladite décision sera “transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques”.

Dans Sa lettre au Souverain, le Premier ministre israélien a informé qu’Israël examine positivement “l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla”, et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’État”.