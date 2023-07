La reconnaissance israélienne, une nouvelle avancée dans la question du Sahara marocain (écrivain bahreïni)

vendredi, 21 juillet, 2023 à 15:42

Manama – La reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara constitue un “nouveau pas en avant” vers le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, a souligné l’écrivain-journaliste bahreïni Hudhaifa Ibrahim.

Dans un article intitulé “Le Sahara marocain et la cause palestinienne”, publié dans le journal “Al-Watan”, l’écrivain a indiqué que quiconque œuvre pour la résolution de la question palestinienne doit également le faire en faveur de l’intégrité territoriale et la stabilité du Maroc.

Il a affirmé que la position de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur les deux questions reste “constante”, ajoutant que le monde commence à réaliser l’importance de la vision du Souverain de parvenir à des solutions par la paix et le dialogue.

L’écrivain a relevé que la position du Maroc est restée ferme depuis la signature de l’accord tripartite, soulignant que le soutien du Royaume “n’a pas changé”.

L’auteur a estimé que les opportunités se multiplient pour trouver une solution globale à la question palestinienne, par le biais d’accords internationaux et des intérêts communs.

Un communiqué du Cabinet Royal a annoncé, lundi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu une lettre du Premier ministre de l’État d’Israël, Benyamin Netanyahu par laquelle il a porté à la Très Haute Attention du Souverain la décision de son pays de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

A cet égard, le Premier ministre israélien a indiqué que cette position de son pays sera “reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien”. Il a souligné, en outre, que ladite décision sera “transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques”.

Dans Sa lettre au Souverain, le Premier ministre israélien a informé qu’Israël examine positivement “l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla”, et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’État”.