La reconnaissance par les USA de la marocanité du Sahara, une avancée majeure dans le règlement du différend régional (ambassadeur)

mardi, 22 décembre, 2020 à 13:48

Antananarivo – La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble du Sahara constitue une avancée majeure dans le règlement de ce vieux différend sur le continent africain, a indiqué mardi l’ambassadeur du Maroc à Madagascar, Mohamed Benjilany.

Cette décision est historique, car il s’agit d’un Décret signé par le président des États-Unis d’Amérique, un pays dont le rôle et le poids sur la scène internationale n’est pas à démontrer et qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, a souligné M. Benjilany dans une interview au journal malgache «Les Nouvelles».

La reconnaissance américaine constitue un couronnement du travail de la diplomatie Royale et de nombreuses années de travail et d’échange entre les deux pays, a soutenu le diplomate, précisant que le caractère immédiat de cette décision se décline sur au moins trois niveaux. «Tout d’abord en interne aux États-Unis où la décision a été communiquée à différentes institutions et a déjà été publiée au registre fédéral. L’un des premiers effets est l’adoption par l’Administration américaine de la carte du Maroc dans son intégralité», a-t-il expliqué.

Ensuite, a dit M. Benjilany, les États-Unis ont notifié au Secrétaire général des Nations Unies et au président du Conseil de sécurité cette décision qui a été remise aux États membres en tant que document du Conseil.

Enfin, au niveau bilatéral, elle se traduira par l’ouverture, sous peu, d’un Consulat général des États-Unis à Dakhla, au Sahara marocain, qui sera à vocation essentiellement économique dans l’objectif de promouvoir les investissements et les opportunités d’affaires dans la région, a-t-il poursuivi.

L’ambassadeur a rappelé, dans ce cadre, que sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un très vaste programme de développement a été lancé dans les provinces du Sud du Royaume englobant, entre autres, les infrastructures routières et portuaires, de santé et d’éducation.

De nombreux pays d’Afrique, dont des États membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), du monde arabe et du continent américain, ont déjà ouvert des Consulats généraux à Laâyoune et à Dakhla, au Sahara marocain, a-t-il fait observer.

Il a signalé, en outre, que de nombreux pays qualifient, depuis avril 2007, l’Initiative marocaine d’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine de sérieuse, crédible et réaliste pour le règlement juste et durable de ce différend régional.

Revenant sur les relations Maroco-malgaches, M. Benjilany a relevé que la dynamique de solidarité du Maroc avec le peuple frère de Madagascar s’est encore exprimée de manière très forte durant le mois de juin dernier lorsque le pays a réceptionné un important lot d’équipements médicaux et de médicaments, dont l’envoi a été ordonné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en appui aux efforts de Madagascar dans sa lutte contre la Covid-19.