La reconnaissance de la marocanité du Sahara par Israël consolide la position du Royaume sur le plan diplomatique (Directeur de la Communauté juive de Colombie)

mardi, 18 juillet, 2023 à 16:24

Bogota – La reconnaissance par l’Etat d’Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara permet de « renforcer la position du Royaume sur le plan diplomatique » et consolider davantage l’essor des relations bilatérales, a estimé le directeur de la Communauté juive de Colombie, Marcos Peckel.

Dans une déclaration à la MAP en réaction à la décision israélienne de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara, le leader de la communauté juive en Colombie a indiqué que depuis 2020, les relations entre le Maroc et Israël « ont évolué très rapidement dans de nombreux domaines et la coopération commerciale, touristique, militaire et diplomatique entre les deux pays a été assez accélérée ».

Pour Marcos Peckel, il est tout à fait naturel qu’Israël adopte cette position qui s’inscrit dans la logique de la consolidation des relations bilatérales, lesquelles relations « continueront à se développer, car il y a beaucoup à faire », insiste-t-il.

Marcos Peckel a rappelé dans ce contexte sa visite récemment à Laayoune où il a constaté de visu la mise en œuvre d’une coopération scientifique étroite entre le Maroc et Israël, avec la participation de scientifiques israéliens, africains et asiatiques.

« Je pense que les relations entre le Maroc et Israël sont promises à un bel avenir, en raison des opportunités de développement qu’elles offrent dans les domaines du tourisme, des échanges scientifiques, de l’eau et de l’agriculture, de la diplomatie, ainsi que dans le domaine de la sécurité et de la cybersécurité. Cette coopération s’est développée rapidement et continuera à se développer à l’avenir », a dit le directeur de la Communauté juive de Colombie.