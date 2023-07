La reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara par Israël est « un pas de plus en faveur des droits historiques inaliénables du Maroc » (académicien paraguayen)

mercredi, 19 juillet, 2023 à 21:10

Asuncion – La reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara par l’Etat d’Israël est « un pas de plus en faveur des droits historiques inaliénables du Maroc” sur ce territoire, a déclaré l’écrivain et historien paraguayen, Luis Aguero Wagner.

Dans une déclaration à la MAP, Wagner a ajouté que la décision israélienne constitue aussi un pas supplémentaire vers la disparition définitive du groupe séparatiste du polisario, créé artificiellement par l’Algérie dans le but de compromettre la compréhension entre les nations et l’harmonie au sein de la communauté internationale.

Pour l’intellectuel paraguayen, cette décision israélienne contribue à « mettre fin à ce vestige de la guerre froide, qui n’est plus qu’un appareil de propagande décadent (…) qui obéit exclusivement aux intérêts de l’Algérie ».

Lundi dernier, un communiqué du Cabinet Royal a indiqué que SM le Roi Mohammed VI avait reçu une lettre du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, annonçant la décision de son pays de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Le Premier ministre israélien a ajouté que cette position de son pays sera “reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien” et qu’elle sera “transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques”.

Dans Sa lettre au Souverain, le Premier Ministre israélien a informé qu’Israël examine positivement “l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla”, et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’Etat”.