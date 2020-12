La reconnaissance US de la marocanité du Sahara conforte la prééminence de l’initiative d’autonomie (journal nord-macédonien)

mercredi, 16 décembre, 2020 à 13:29

Skopje – Le soutien des États-Unis au Maroc et la reconnaissance de la marocanité du Sahara conforte la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie en tant que base unique pour une solution ‘’ juste et durable ’’ à la question du Sahara, affirme le journal nord-macédonien ‘’MKD’’.

La reconnaissance par les Etats-Unis de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara annoncée par le président américain Donald Trump signifie non seulement que Washington et Rabat entretiennent des relations étroites et solides, mais aussi que les États-Unis sont « pleinement convaincus » que l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc est « réaliste, sérieuse et crédible’’ et qu’elle constitue l’unique base pour une solution juste et durable à la question du Sahara, souligne MKD, l’un des journaux les plus diffusés en Macédoine du Nord.

La reconnaissance par les Etats-Unis de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara est une décision de haute importance puisqu’elle émane d’une grande puissance mondiale dotée d’un siège permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU, poursuit la publication, notant que cette décision est un appui politique fort au Maroc et un soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme étant l’unique base pour une solution juste et durable à ce conflit.

Le journal a dans ce sens souligné que la reconnaissance par Washington de la marocanité du Sahara montre aussi que les États-Unis sont pleinement convaincus que les propositions présentées par des parties hostiles à l’intégrité territoriale du Royaume sont irréalisables et ne sont pas sérieuses et que le plan d’autonomie est la seule solution réaliste.

Le journal souligne que les États-Unis sont déterminés à encourager les investissements et contribuer au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud comme en témoigne la décision d’ouvrir un consulat à vocation essentiellement économique dans la ville de Dakhla qui sera bénéfique non seulement pour les provinces du Sud mais aussi pour le développement de l’Afrique.