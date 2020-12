La reconnaissance US de la marocanité du Sahara mettra fin aux manipulations du “polisario” (journal indien)

samedi, 12 décembre, 2020 à 11:03

New Delhi – Le quotidien indien “The Times of India” a mis en avant la pertinence de la décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara, notant que la position de l’Administration américaine mettra fin aux manipulations du “polisario”.

Dans une analyse de l’auteur indien, Rudroneel Ghosh, le journal considère que “grâce à la position aussi claire que définitive de Washington, la question du Sahara est en grande partie résolue”.

Au cours des dernières années, le Maroc a enchaîné les succès diplomatiques dans la défense de son intégrité territoriale et la reconnaissance par les Etats-Unis de la pleine souveraineté du Royaume sur l’ensemble de la région du Sahara marocain vient couronner ces percées diplomatiques, écrit le quotidien à large diffusion dans sa livraison de samedi.

En fait, la marocanité du Sahara repose sur des fondements historique, politique, juridique et de développement, écrit le journal, ajoutant que depuis 2007, le Plan d’autonomie du Maroc proposé par le Maroc pour les provinces du Sud a gagné en popularité au sein de la communauté internationale en tant que seule solution sérieuse et crédible à la question du Sahara.

“C’est ce Plan d’autonomie qui a été officiellement et définitivement reconnu par les États-Unis”, relève le journal, notant qu’il s’agit d’une décision historique qui vient renforcer et consolider le soutien international apporté à la position du Maroc.

L’auteur n’a pas manqué de mettre en avant la décision du retour du Maroc au sein de l’Union africaine à même de rallier les pays africains frères à sa cause juste et promouvoir la vision d’un développement commun.